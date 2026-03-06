SDCI: USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
今日SDCI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点29.24和高点29.44进行交易。
关注USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SDCI股票今天的价格是多少？
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票今天的定价为29.42。它在29.24 - 29.44范围内交易，昨天的收盘价为29.37，交易量达到121。SDCI的实时价格图表显示了这些更新。
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票是否支付股息？
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund目前的价值为29.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.91%和USD。实时查看图表以跟踪SDCI走势。
如何购买SDCI股票？
您可以以29.42的当前价格购买USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票。订单通常设置在29.42或29.72附近，而121和0.62%显示市场活动。立即关注SDCI的实时图表更新。
如何投资SDCI股票？
投资USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund需要考虑年度范围21.97 - 29.52和当前价格29.42。许多人在以29.42或29.72下订单之前，会比较3.59%和。实时查看SDCI价格图表，了解每日变化。
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund的最高价格是29.52。在21.97 - 29.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund的绩效。
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票的最低价格是多少？
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund（SDCI）的最低价格为21.97。将其与当前的29.42和21.97 - 29.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SDCI股票是什么时候拆分的？
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.37和27.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.37
- 开盘价
- 29.24
- 卖价
- 29.42
- 买价
- 29.72
- 最低价
- 29.24
- 最高价
- 29.44
- 交易量
- 121
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 3.59%
- 6个月变化
- 18.53%
- 年变化
- 27.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%