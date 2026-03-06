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SDCI: USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

29.42 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDCI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点29.24和高点29.44进行交易。

关注USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDCI新闻

常见问题解答

SDCI股票今天的价格是多少？

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票今天的定价为29.42。它在29.24 - 29.44范围内交易，昨天的收盘价为29.37，交易量达到121。SDCI的实时价格图表显示了这些更新。

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票是否支付股息？

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund目前的价值为29.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.91%和USD。实时查看图表以跟踪SDCI走势。

如何购买SDCI股票？

您可以以29.42的当前价格购买USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票。订单通常设置在29.42或29.72附近，而121和0.62%显示市场活动。立即关注SDCI的实时图表更新。

如何投资SDCI股票？

投资USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund需要考虑年度范围21.97 - 29.52和当前价格29.42。许多人在以29.42或29.72下订单之前，会比较3.59%和。实时查看SDCI价格图表，了解每日变化。

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund的最高价格是29.52。在21.97 - 29.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund的绩效。

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund股票的最低价格是多少？

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund（SDCI）的最低价格为21.97。将其与当前的29.42和21.97 - 29.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDCI股票是什么时候拆分的？

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.37和27.91%中可见。

日范围
29.24 29.44
年范围
21.97 29.52
前一天收盘价
29.37
开盘价
29.24
卖价
29.42
买价
29.72
最低价
29.24
最高价
29.44
交易量
121
日变化
0.17%
月变化
3.59%
6个月变化
18.53%
年变化
27.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%