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SCZM: Santacruz Silver Mining Ltd

8.98 USD 0.58 (6.90%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCZM за сегодня изменился на 6.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 9.12.

Следите за динамикой Santacruz Silver Mining Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCZM сегодня?

Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) сегодня оценивается на уровне 8.98. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 9.12, вчерашнее закрытие составило 8.40, а торговый объем достиг 1197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCZM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Santacruz Silver Mining Ltd?

Santacruz Silver Mining Ltd в настоящее время оценивается в 8.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.12% и USD. Отслеживайте движения SCZM на графике в реальном времени.

Как купить акции SCZM?

Вы можете купить акции Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) по текущей цене 8.98. Ордера обычно размещаются около 8.98 или 9.28, тогда как 1197 и 5.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCZM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCZM?

Инвестирование в Santacruz Silver Mining Ltd предполагает учет годового диапазона 5.61 - 17.61 и текущей цены 8.98. Многие сравнивают 40.53% и -28.22% перед размещением ордеров на 8.98 или 9.28. Изучайте ежедневные изменения цены SCZM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Santacruz Silver Mining Ltd?

Самая высокая цена Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) за последний год составила 17.61. Акции заметно колебались в пределах 5.61 - 17.61, сравнение с 8.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Santacruz Silver Mining Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Santacruz Silver Mining Ltd?

Самая низкая цена Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) за год составила 5.61. Сравнение с текущими 8.98 и 5.61 - 17.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCZM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCZM?

В прошлом Santacruz Silver Mining Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.40 и -30.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.50 9.12
Годовой диапазон
5.61 17.61
Предыдущее закрытие
8.40
Open
8.50
Bid
8.98
Ask
9.28
Low
8.50
High
9.12
Объем
1.197 K
Дневное изменение
6.90%
Месячное изменение
40.53%
6-месячное изменение
-28.22%
Годовое изменение
-30.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%