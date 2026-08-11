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SCZM: Santacruz Silver Mining Ltd
Курс SCZM за сегодня изменился на 6.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 9.12.
Следите за динамикой Santacruz Silver Mining Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCZM сегодня?
Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) сегодня оценивается на уровне 8.98. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 9.12, вчерашнее закрытие составило 8.40, а торговый объем достиг 1197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCZM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Santacruz Silver Mining Ltd?
Santacruz Silver Mining Ltd в настоящее время оценивается в 8.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.12% и USD. Отслеживайте движения SCZM на графике в реальном времени.
Как купить акции SCZM?
Вы можете купить акции Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) по текущей цене 8.98. Ордера обычно размещаются около 8.98 или 9.28, тогда как 1197 и 5.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCZM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCZM?
Инвестирование в Santacruz Silver Mining Ltd предполагает учет годового диапазона 5.61 - 17.61 и текущей цены 8.98. Многие сравнивают 40.53% и -28.22% перед размещением ордеров на 8.98 или 9.28. Изучайте ежедневные изменения цены SCZM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Santacruz Silver Mining Ltd?
Самая высокая цена Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) за последний год составила 17.61. Акции заметно колебались в пределах 5.61 - 17.61, сравнение с 8.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Santacruz Silver Mining Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Santacruz Silver Mining Ltd?
Самая низкая цена Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) за год составила 5.61. Сравнение с текущими 8.98 и 5.61 - 17.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCZM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCZM?
В прошлом Santacruz Silver Mining Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.40 и -30.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.40
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.98
- Ask
- 9.28
- Low
- 8.50
- High
- 9.12
- Объем
- 1.197 K
- Дневное изменение
- 6.90%
- Месячное изменение
- 40.53%
- 6-месячное изменение
- -28.22%
- Годовое изменение
- -30.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%