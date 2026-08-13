报价部分
货币 / SCZM
回到股票

SCZM: Santacruz Silver Mining Ltd

9.06 USD 0.08 (0.89%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCZM汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点8.65和高点9.09进行交易。

关注Santacruz Silver Mining Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCZM股票今天的价格是多少？

Santacruz Silver Mining Ltd股票今天的定价为9.06。它在8.65 - 9.09范围内交易，昨天的收盘价为8.98，交易量达到1205。SCZM的实时价格图表显示了这些更新。

Santacruz Silver Mining Ltd股票是否支付股息？

Santacruz Silver Mining Ltd目前的价值为9.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.49%和USD。实时查看图表以跟踪SCZM走势。

如何购买SCZM股票？

您可以以9.06的当前价格购买Santacruz Silver Mining Ltd股票。订单通常设置在9.06或9.36附近，而1205和1.12%显示市场活动。立即关注SCZM的实时图表更新。

如何投资SCZM股票？

投资Santacruz Silver Mining Ltd需要考虑年度范围5.61 - 17.61和当前价格9.06。许多人在以9.06或9.36下订单之前，会比较41.78%和。实时查看SCZM价格图表，了解每日变化。

Santacruz Silver Mining Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Santacruz Silver Mining Ltd的最高价格是17.61。在5.61 - 17.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Santacruz Silver Mining Ltd的绩效。

Santacruz Silver Mining Ltd股票的最低价格是多少？

Santacruz Silver Mining Ltd（SCZM）的最低价格为5.61。将其与当前的9.06和5.61 - 17.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCZM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCZM股票是什么时候拆分的？

Santacruz Silver Mining Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.98和-29.49%中可见。

日范围
8.65 9.09
年范围
5.61 17.61
前一天收盘价
8.98
开盘价
8.96
卖价
9.06
买价
9.36
最低价
8.65
最高价
9.09
交易量
1.205 K
日变化
0.89%
月变化
41.78%
6个月变化
-27.58%
年变化
-29.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%