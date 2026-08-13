SCZM: Santacruz Silver Mining Ltd
今日SCZM汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点8.65和高点9.09进行交易。
关注Santacruz Silver Mining Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
SCZM股票今天的价格是多少？
Santacruz Silver Mining Ltd股票今天的定价为9.06。它在8.65 - 9.09范围内交易，昨天的收盘价为8.98，交易量达到1205。SCZM的实时价格图表显示了这些更新。
Santacruz Silver Mining Ltd股票是否支付股息？
Santacruz Silver Mining Ltd目前的价值为9.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.49%和USD。实时查看图表以跟踪SCZM走势。
如何购买SCZM股票？
您可以以9.06的当前价格购买Santacruz Silver Mining Ltd股票。订单通常设置在9.06或9.36附近，而1205和1.12%显示市场活动。立即关注SCZM的实时图表更新。
如何投资SCZM股票？
投资Santacruz Silver Mining Ltd需要考虑年度范围5.61 - 17.61和当前价格9.06。许多人在以9.06或9.36下订单之前，会比较41.78%和。实时查看SCZM价格图表，了解每日变化。
Santacruz Silver Mining Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Santacruz Silver Mining Ltd的最高价格是17.61。在5.61 - 17.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Santacruz Silver Mining Ltd的绩效。
Santacruz Silver Mining Ltd股票的最低价格是多少？
Santacruz Silver Mining Ltd（SCZM）的最低价格为5.61。将其与当前的9.06和5.61 - 17.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCZM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCZM股票是什么时候拆分的？
Santacruz Silver Mining Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.98和-29.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.98
- 开盘价
- 8.96
- 卖价
- 9.06
- 买价
- 9.36
- 最低价
- 8.65
- 最高价
- 9.09
- 交易量
- 1.205 K
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- 41.78%
- 6个月变化
- -27.58%
- 年变化
- -29.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%