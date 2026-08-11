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SCUS: Schwab Ultra-Short Income ETF
Курс SCUS за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.14, а максимальная — 25.15.
Следите за динамикой Schwab Ultra-Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCUS сегодня?
Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) сегодня оценивается на уровне 25.14. Инструмент торгуется в пределах 25.14 - 25.15, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Ultra-Short Income ETF?
Schwab Ultra-Short Income ETF в настоящее время оценивается в 25.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения SCUS на графике в реальном времени.
Как купить акции SCUS?
Вы можете купить акции Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) по текущей цене 25.14. Ордера обычно размещаются около 25.14 или 25.44, тогда как 14 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCUS?
Инвестирование в Schwab Ultra-Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.10 - 25.28 и текущей цены 25.14. Многие сравнивают 0.16% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.14 или 25.44. Изучайте ежедневные изменения цены SCUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Ultra-Short Income ETF?
Самая высокая цена Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 25.10 - 25.28, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Ultra-Short Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Ultra-Short Income ETF?
Самая низкая цена Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) за год составила 25.10. Сравнение с текущими 25.14 и 25.10 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCUS?
В прошлом Schwab Ultra-Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и -0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.13
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.14
- Ask
- 25.44
- Low
- 25.14
- High
- 25.15
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -0.20%
- Годовое изменение
- -0.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%