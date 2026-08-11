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SCUS: Schwab Ultra-Short Income ETF

25.14 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCUS за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.14, а максимальная — 25.15.

Следите за динамикой Schwab Ultra-Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCUS сегодня?

Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) сегодня оценивается на уровне 25.14. Инструмент торгуется в пределах 25.14 - 25.15, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Ultra-Short Income ETF?

Schwab Ultra-Short Income ETF в настоящее время оценивается в 25.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения SCUS на графике в реальном времени.

Как купить акции SCUS?

Вы можете купить акции Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) по текущей цене 25.14. Ордера обычно размещаются около 25.14 или 25.44, тогда как 14 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCUS?

Инвестирование в Schwab Ultra-Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.10 - 25.28 и текущей цены 25.14. Многие сравнивают 0.16% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.14 или 25.44. Изучайте ежедневные изменения цены SCUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Ultra-Short Income ETF?

Самая высокая цена Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 25.10 - 25.28, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Ultra-Short Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Ultra-Short Income ETF?

Самая низкая цена Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) за год составила 25.10. Сравнение с текущими 25.14 и 25.10 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCUS?

В прошлом Schwab Ultra-Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и -0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.14 25.15
Годовой диапазон
25.10 25.28
Предыдущее закрытие
25.13
Open
25.15
Bid
25.14
Ask
25.44
Low
25.14
High
25.15
Объем
14
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.20%
Годовое изменение
-0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%