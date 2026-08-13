SCUS: Schwab Ultra-Short Income ETF
今日SCUS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.13和高点25.15进行交易。
关注Schwab Ultra-Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SCUS股票今天的价格是多少？
Schwab Ultra-Short Income ETF股票今天的定价为25.13。它在25.13 - 25.15范围内交易，昨天的收盘价为25.13，交易量达到100。SCUS的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Ultra-Short Income ETF股票是否支付股息？
Schwab Ultra-Short Income ETF目前的价值为25.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪SCUS走势。
如何购买SCUS股票？
您可以以25.13的当前价格购买Schwab Ultra-Short Income ETF股票。订单通常设置在25.13或25.43附近，而100和-0.08%显示市场活动。立即关注SCUS的实时图表更新。
如何投资SCUS股票？
投资Schwab Ultra-Short Income ETF需要考虑年度范围25.10 - 25.28和当前价格25.13。许多人在以25.13或25.43下订单之前，会比较0.12%和。实时查看SCUS价格图表，了解每日变化。
Schwab Ultra-Short Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Ultra-Short Income ETF的最高价格是25.28。在25.10 - 25.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Ultra-Short Income ETF的绩效。
Schwab Ultra-Short Income ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Ultra-Short Income ETF（SCUS）的最低价格为25.10。将其与当前的25.13和25.10 - 25.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCUS股票是什么时候拆分的？
Schwab Ultra-Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.13和-0.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.13
- 开盘价
- 25.15
- 卖价
- 25.13
- 买价
- 25.43
- 最低价
- 25.13
- 最高价
- 25.15
- 交易量
- 100
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -0.24%
- 年变化
- -0.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%