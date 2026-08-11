КотировкиРазделы
Валюты / SCOW
Назад в Рынок акций США

SCOW: Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF

23.46 USD 0.14 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCOW за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.46, а максимальная — 23.46.

Следите за динамикой Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCOW сегодня?

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) сегодня оценивается на уровне 23.46. Инструмент торгуется в пределах 23.46 - 23.46, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 23.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.42% и USD. Отслеживайте движения SCOW на графике в реальном времени.

Как купить акции SCOW?

Вы можете купить акции Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) по текущей цене 23.46. Ордера обычно размещаются около 23.46 или 23.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCOW?

Инвестирование в Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 18.97 - 23.57 и текущей цены 23.46. Многие сравнивают 1.47% и 18.54% перед размещением ордеров на 23.46 или 23.76. Изучайте ежедневные изменения цены SCOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Самая высокая цена Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) за последний год составила 23.57. Акции заметно колебались в пределах 18.97 - 23.57, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Самая низкая цена Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) за год составила 18.97. Сравнение с текущими 23.46 и 18.97 - 23.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCOW?

В прошлом Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и 17.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.46 23.46
Годовой диапазон
18.97 23.57
Предыдущее закрытие
23.32
Open
23.46
Bid
23.46
Ask
23.76
Low
23.46
High
23.46
Объем
1
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
18.54%
Годовое изменение
17.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%