Курс SCOW за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.46, а максимальная — 23.46.

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