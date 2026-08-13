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SCOW: Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF

23.46 USD 0.14 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCOW汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点23.46和高点23.46进行交易。

关注Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCOW股票今天的价格是多少？

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票今天的定价为23.46。它在23.46 - 23.46范围内交易，昨天的收盘价为23.32，交易量达到1。SCOW的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票是否支付股息？

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF目前的价值为23.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪SCOW走势。

如何购买SCOW股票？

您可以以23.46的当前价格购买Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票。订单通常设置在23.46或23.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SCOW的实时图表更新。

如何投资SCOW股票？

投资Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF需要考虑年度范围18.97 - 23.57和当前价格23.46。许多人在以23.46或23.76下订单之前，会比较1.47%和。实时查看SCOW价格图表，了解每日变化。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF的最高价格是23.57。在18.97 - 23.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF的绩效。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF（SCOW）的最低价格为18.97。将其与当前的23.46和18.97 - 23.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCOW股票是什么时候拆分的？

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.32和17.42%中可见。

日范围
23.46 23.46
年范围
18.97 23.57
前一天收盘价
23.32
开盘价
23.46
卖价
23.46
买价
23.76
最低价
23.46
最高价
23.46
交易量
1
日变化
0.60%
月变化
1.47%
6个月变化
18.54%
年变化
17.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%