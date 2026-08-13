SCOW股票今天的价格是多少？ Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票今天的定价为23.46。它在23.46 - 23.46范围内交易，昨天的收盘价为23.32，交易量达到1。SCOW的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票是否支付股息？ Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF目前的价值为23.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪SCOW走势。

如何购买SCOW股票？ 您可以以23.46的当前价格购买Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票。订单通常设置在23.46或23.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SCOW的实时图表更新。

如何投资SCOW股票？ 投资Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF需要考虑年度范围18.97 - 23.57和当前价格23.46。许多人在以23.46或23.76下订单之前，会比较1.47%和。实时查看SCOW价格图表，了解每日变化。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF的最高价格是23.57。在18.97 - 23.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF的绩效。

Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？ Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF（SCOW）的最低价格为18.97。将其与当前的23.46和18.97 - 23.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。