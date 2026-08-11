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SCMB: Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF

25.39 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCMB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.38, а максимальная — 25.44.

Следите за динамикой Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCMB сегодня?

Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) сегодня оценивается на уровне 25.39. Инструмент торгуется в пределах 25.38 - 25.44, вчерашнее закрытие составило 25.41, а торговый объем достиг 597. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF?

Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.53% и USD. Отслеживайте движения SCMB на графике в реальном времени.

Как купить акции SCMB?

Вы можете купить акции Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) по текущей цене 25.39. Ордера обычно размещаются около 25.39 или 25.69, тогда как 597 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCMB?

Инвестирование в Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 26.20 и текущей цены 25.39. Многие сравнивают 0.55% и -2.61% перед размещением ордеров на 25.39 или 25.69. Изучайте ежедневные изменения цены SCMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 26.20, сравнение с 25.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 25.39 и 25.19 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCMB?

В прошлом Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.41 и -2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.38 25.44
Годовой диапазон
25.19 26.20
Предыдущее закрытие
25.41
Open
25.44
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
25.38
High
25.44
Объем
597
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-2.61%
Годовое изменение
-2.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%