SCMB: Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF
今日SCMB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.38和高点25.42进行交易。
关注Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SCMB股票今天的价格是多少？
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.38。它在25.38 - 25.42范围内交易，昨天的收盘价为25.39，交易量达到607。SCMB的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF目前的价值为25.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.57%和USD。实时查看图表以跟踪SCMB走势。
如何购买SCMB股票？
您可以以25.38的当前价格购买Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.38或25.68附近，而607和-0.12%显示市场活动。立即关注SCMB的实时图表更新。
如何投资SCMB股票？
投资Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF需要考虑年度范围25.19 - 26.20和当前价格25.38。许多人在以25.38或25.68下订单之前，会比较0.51%和。实时查看SCMB价格图表，了解每日变化。
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF的最高价格是26.20。在25.19 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF的绩效。
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF（SCMB）的最低价格为25.19。将其与当前的25.38和25.19 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCMB股票是什么时候拆分的？
Schwab Strategic Trust Schwab Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.39和-2.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.39
- 开盘价
- 25.41
- 卖价
- 25.38
- 买价
- 25.68
- 最低价
- 25.38
- 最高价
- 25.42
- 交易量
- 607
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- -2.65%
- 年变化
- -2.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%