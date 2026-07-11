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SCJ: iShares MSCI Japan Sm Cap

108.52 USD 1.03 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCJ за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.52, а максимальная — 108.92.

Следите за динамикой iShares MSCI Japan Sm Cap. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCJ сегодня?

iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) сегодня оценивается на уровне 108.52. Инструмент торгуется в пределах 108.52 - 108.92, вчерашнее закрытие составило 109.55, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Japan Sm Cap?

iShares MSCI Japan Sm Cap в настоящее время оценивается в 108.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.47% и USD. Отслеживайте движения SCJ на графике в реальном времени.

Как купить акции SCJ?

Вы можете купить акции iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) по текущей цене 108.52. Ордера обычно размещаются около 108.52 или 108.82, тогда как 28 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCJ?

Инвестирование в iShares MSCI Japan Sm Cap предполагает учет годового диапазона 88.08 - 109.67 и текущей цены 108.52. Многие сравнивают 2.72% и 4.45% перед размещением ордеров на 108.52 или 108.82. Изучайте ежедневные изменения цены SCJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Japan Sm Cap?

Самая высокая цена iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) за последний год составила 109.67. Акции заметно колебались в пределах 88.08 - 109.67, сравнение с 109.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Japan Sm Cap на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Japan Sm Cap?

Самая низкая цена iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) за год составила 88.08. Сравнение с текущими 108.52 и 88.08 - 109.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCJ?

В прошлом iShares MSCI Japan Sm Cap проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 109.55 и 20.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
108.52 108.92
Годовой диапазон
88.08 109.67
Предыдущее закрытие
109.55
Open
108.85
Bid
108.52
Ask
108.82
Low
108.52
High
108.92
Объем
28
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
4.45%
Годовое изменение
20.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%