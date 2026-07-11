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SCJ: iShares MSCI Japan Sm Cap
Курс SCJ за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.52, а максимальная — 108.92.
Следите за динамикой iShares MSCI Japan Sm Cap. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCJ сегодня?
iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) сегодня оценивается на уровне 108.52. Инструмент торгуется в пределах 108.52 - 108.92, вчерашнее закрытие составило 109.55, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Japan Sm Cap?
iShares MSCI Japan Sm Cap в настоящее время оценивается в 108.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.47% и USD. Отслеживайте движения SCJ на графике в реальном времени.
Как купить акции SCJ?
Вы можете купить акции iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) по текущей цене 108.52. Ордера обычно размещаются около 108.52 или 108.82, тогда как 28 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCJ?
Инвестирование в iShares MSCI Japan Sm Cap предполагает учет годового диапазона 88.08 - 109.67 и текущей цены 108.52. Многие сравнивают 2.72% и 4.45% перед размещением ордеров на 108.52 или 108.82. Изучайте ежедневные изменения цены SCJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Japan Sm Cap?
Самая высокая цена iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) за последний год составила 109.67. Акции заметно колебались в пределах 88.08 - 109.67, сравнение с 109.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Japan Sm Cap на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Japan Sm Cap?
Самая низкая цена iShares MSCI Japan Sm Cap (SCJ) за год составила 88.08. Сравнение с текущими 108.52 и 88.08 - 109.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCJ?
В прошлом iShares MSCI Japan Sm Cap проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 109.55 и 20.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 109.55
- Open
- 108.85
- Bid
- 108.52
- Ask
- 108.82
- Low
- 108.52
- High
- 108.92
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 4.45%
- Годовое изменение
- 20.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%