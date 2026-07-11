SCJ: iShares MSCI日本小盘股 ETF
今日SCJ汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点108.51和高点108.83进行交易。
关注iShares MSCI日本小盘股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SCJ股票今天的价格是多少？
iShares MSCI日本小盘股 ETF股票今天的定价为108.51。它在108.51 - 108.83范围内交易，昨天的收盘价为108.52，交易量达到7。SCJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI日本小盘股 ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI日本小盘股 ETF目前的价值为108.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.46%和USD。实时查看图表以跟踪SCJ走势。
如何购买SCJ股票？
您可以以108.51的当前价格购买iShares MSCI日本小盘股 ETF股票。订单通常设置在108.51或108.81附近，而7和-0.26%显示市场活动。立即关注SCJ的实时图表更新。
如何投资SCJ股票？
投资iShares MSCI日本小盘股 ETF需要考虑年度范围88.08 - 109.67和当前价格108.51。许多人在以108.51或108.81下订单之前，会比较2.71%和。实时查看SCJ价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI日本小盘股 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI日本小盘股 ETF的最高价格是109.67。在88.08 - 109.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI日本小盘股 ETF的绩效。
iShares MSCI日本小盘股 ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI日本小盘股 ETF（SCJ）的最低价格为88.08。将其与当前的108.51和88.08 - 109.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCJ股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI日本小盘股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、108.52和20.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 108.52
- 开盘价
- 108.79
- 卖价
- 108.51
- 买价
- 108.81
- 最低价
- 108.51
- 最高价
- 108.83
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 4.44%
- 年变化
- 20.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%