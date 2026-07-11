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SCJ: iShares MSCI日本小盘股 ETF

108.51 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCJ汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点108.51和高点108.83进行交易。

关注iShares MSCI日本小盘股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCJ新闻

常见问题解答

SCJ股票今天的价格是多少？

iShares MSCI日本小盘股 ETF股票今天的定价为108.51。它在108.51 - 108.83范围内交易，昨天的收盘价为108.52，交易量达到7。SCJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI日本小盘股 ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI日本小盘股 ETF目前的价值为108.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.46%和USD。实时查看图表以跟踪SCJ走势。

如何购买SCJ股票？

您可以以108.51的当前价格购买iShares MSCI日本小盘股 ETF股票。订单通常设置在108.51或108.81附近，而7和-0.26%显示市场活动。立即关注SCJ的实时图表更新。

如何投资SCJ股票？

投资iShares MSCI日本小盘股 ETF需要考虑年度范围88.08 - 109.67和当前价格108.51。许多人在以108.51或108.81下订单之前，会比较2.71%和。实时查看SCJ价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI日本小盘股 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI日本小盘股 ETF的最高价格是109.67。在88.08 - 109.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI日本小盘股 ETF的绩效。

iShares MSCI日本小盘股 ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI日本小盘股 ETF（SCJ）的最低价格为88.08。将其与当前的108.51和88.08 - 109.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCJ股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI日本小盘股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、108.52和20.46%中可见。

日范围
108.51 108.83
年范围
88.08 109.67
前一天收盘价
108.52
开盘价
108.79
卖价
108.51
买价
108.81
最低价
108.51
最高价
108.83
交易量
7
日变化
-0.01%
月变化
2.71%
6个月变化
4.44%
年变化
20.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%