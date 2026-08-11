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SCIO: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred
Курс SCIO за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.57, а максимальная — 20.58.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCIO сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) сегодня оценивается на уровне 20.57. Инструмент торгуется в пределах 20.57 - 20.58, вчерашнее закрытие составило 20.58, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCIO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred в настоящее время оценивается в 20.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения SCIO на графике в реальном времени.
Как купить акции SCIO?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) по текущей цене 20.57. Ордера обычно размещаются около 20.57 или 20.87, тогда как 9 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCIO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCIO?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred предполагает учет годового диапазона 20.41 - 21.12 и текущей цены 20.57. Многие сравнивают 0.34% и -1.63% перед размещением ордеров на 20.57 или 20.87. Изучайте ежедневные изменения цены SCIO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) за последний год составила 21.12. Акции заметно колебались в пределах 20.41 - 21.12, сравнение с 20.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) за год составила 20.41. Сравнение с текущими 20.57 и 20.41 - 21.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCIO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCIO?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.58 и -1.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.58
- Open
- 20.58
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Low
- 20.57
- High
- 20.58
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- -1.63%
- Годовое изменение
- -1.86%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%