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SCIO: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred

20.57 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCIO за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.57, а максимальная — 20.58.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCIO сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) сегодня оценивается на уровне 20.57. Инструмент торгуется в пределах 20.57 - 20.58, вчерашнее закрытие составило 20.58, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred в настоящее время оценивается в 20.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения SCIO на графике в реальном времени.

Как купить акции SCIO?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) по текущей цене 20.57. Ордера обычно размещаются около 20.57 или 20.87, тогда как 9 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCIO?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred предполагает учет годового диапазона 20.41 - 21.12 и текущей цены 20.57. Многие сравнивают 0.34% и -1.63% перед размещением ордеров на 20.57 или 20.87. Изучайте ежедневные изменения цены SCIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) за последний год составила 21.12. Акции заметно колебались в пределах 20.41 - 21.12, сравнение с 20.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred (SCIO) за год составила 20.41. Сравнение с текущими 20.57 и 20.41 - 21.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCIO?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.58 и -1.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.57 20.58
Годовой диапазон
20.41 21.12
Предыдущее закрытие
20.58
Open
20.58
Bid
20.57
Ask
20.87
Low
20.57
High
20.58
Объем
9
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
-1.63%
Годовое изменение
-1.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%