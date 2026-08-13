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SCIO: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred

20.58 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCIO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.56和高点20.58进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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常见问题解答

SCIO股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred股票今天的定价为20.58。它在20.56 - 20.58范围内交易，昨天的收盘价为20.58，交易量达到242。SCIO的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred目前的价值为20.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪SCIO走势。

如何购买SCIO股票？

您可以以20.58的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred股票。订单通常设置在20.58或20.88附近，而242和0.00%显示市场活动。立即关注SCIO的实时图表更新。

如何投资SCIO股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred需要考虑年度范围20.41 - 21.12和当前价格20.58。许多人在以20.58或20.88下订单之前，会比较0.39%和。实时查看SCIO价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred的最高价格是21.12。在20.41 - 21.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred（SCIO）的最低价格为20.41。将其与当前的20.58和20.41 - 21.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCIO股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Structured Cred历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.58和-1.81%中可见。

日范围
20.56 20.58
年范围
20.41 21.12
前一天收盘价
20.58
开盘价
20.58
卖价
20.58
买价
20.88
最低价
20.56
最高价
20.58
交易量
242
日变化
0.00%
月变化
0.39%
6个月变化
-1.58%
年变化
-1.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%