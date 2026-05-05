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SCHZ: Schwab US Aggregate Bond ETF
Курс SCHZ за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.73, а максимальная — 22.84.
Следите за динамикой Schwab US Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHZ сегодня?
Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) сегодня оценивается на уровне 22.73. Инструмент торгуется в пределах 22.73 - 22.84, вчерашнее закрытие составило 22.82, а торговый объем достиг 1284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab US Aggregate Bond ETF?
Schwab US Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.73% и USD. Отслеживайте движения SCHZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHZ?
Вы можете купить акции Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) по текущей цене 22.73. Ордера обычно размещаются около 22.73 или 23.03, тогда как 1284 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHZ?
Инвестирование в Schwab US Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.69 - 23.73 и текущей цены 22.73. Многие сравнивают 0.09% и -3.65% перед размещением ордеров на 22.73 или 23.03. Изучайте ежедневные изменения цены SCHZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab US Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) за последний год составила 23.73. Акции заметно колебались в пределах 22.69 - 23.73, сравнение с 22.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab US Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab US Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) за год составила 22.69. Сравнение с текущими 22.73 и 22.69 - 23.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHZ?
В прошлом Schwab US Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.82 и -1.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.82
- Open
- 22.84
- Bid
- 22.73
- Ask
- 23.03
- Low
- 22.73
- High
- 22.84
- Объем
- 1.284 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -3.65%
- Годовое изменение
- -1.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%