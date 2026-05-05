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SCHZ: Schwab US Aggregate Bond ETF

22.73 USD 0.09 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHZ за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.73, а максимальная — 22.84.

Следите за динамикой Schwab US Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHZ сегодня?

Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) сегодня оценивается на уровне 22.73. Инструмент торгуется в пределах 22.73 - 22.84, вчерашнее закрытие составило 22.82, а торговый объем достиг 1284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab US Aggregate Bond ETF?

Schwab US Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.73% и USD. Отслеживайте движения SCHZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHZ?

Вы можете купить акции Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) по текущей цене 22.73. Ордера обычно размещаются около 22.73 или 23.03, тогда как 1284 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHZ?

Инвестирование в Schwab US Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.69 - 23.73 и текущей цены 22.73. Многие сравнивают 0.09% и -3.65% перед размещением ордеров на 22.73 или 23.03. Изучайте ежедневные изменения цены SCHZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab US Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) за последний год составила 23.73. Акции заметно колебались в пределах 22.69 - 23.73, сравнение с 22.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab US Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab US Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) за год составила 22.69. Сравнение с текущими 22.73 и 22.69 - 23.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHZ?

В прошлом Schwab US Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.82 и -1.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.73 22.84
Годовой диапазон
22.69 23.73
Предыдущее закрытие
22.82
Open
22.84
Bid
22.73
Ask
23.03
Low
22.73
High
22.84
Объем
1.284 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
-3.65%
Годовое изменение
-1.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%