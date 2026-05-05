报价部分
货币 / SCHZ
回到股票

SCHZ: 嘉信 美国投资级债券 ETF

22.75 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCHZ汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.72和高点22.84进行交易。

关注嘉信 美国投资级债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHZ新闻

常见问题解答

SCHZ股票今天的价格是多少？

嘉信 美国投资级债券 ETF股票今天的定价为22.75。它在22.72 - 22.84范围内交易，昨天的收盘价为22.73，交易量达到1022。SCHZ的实时价格图表显示了这些更新。

嘉信 美国投资级债券 ETF股票是否支付股息？

嘉信 美国投资级债券 ETF目前的价值为22.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.64%和USD。实时查看图表以跟踪SCHZ走势。

如何购买SCHZ股票？

您可以以22.75的当前价格购买嘉信 美国投资级债券 ETF股票。订单通常设置在22.75或23.05附近，而1022和0.13%显示市场活动。立即关注SCHZ的实时图表更新。

如何投资SCHZ股票？

投资嘉信 美国投资级债券 ETF需要考虑年度范围22.69 - 23.73和当前价格22.75。许多人在以22.75或23.05下订单之前，会比较0.18%和。实时查看SCHZ价格图表，了解每日变化。

嘉信 美国投资级债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，嘉信 美国投资级债券 ETF的最高价格是23.73。在22.69 - 23.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪嘉信 美国投资级债券 ETF的绩效。

嘉信 美国投资级债券 ETF股票的最低价格是多少？

嘉信 美国投资级债券 ETF（SCHZ）的最低价格为22.69。将其与当前的22.75和22.69 - 23.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHZ股票是什么时候拆分的？

嘉信 美国投资级债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.73和-1.64%中可见。

日范围
22.72 22.84
年范围
22.69 23.73
前一天收盘价
22.73
开盘价
22.72
卖价
22.75
买价
23.05
最低价
22.72
最高价
22.84
交易量
1.022 K
日变化
0.09%
月变化
0.18%
6个月变化
-3.56%
年变化
-1.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%