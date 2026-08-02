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SCHR: Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

24.36 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHR за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.36, а максимальная — 24.40.

Следите за динамикой Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHR сегодня?

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 24.36 - 24.40, вчерашнее закрытие составило 24.43, а торговый объем достиг 965. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.48% и USD. Отслеживайте движения SCHR на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHR?

Вы можете купить акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 965 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHR?

Инвестирование в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 24.33 - 25.42 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 0.08% и -3.56% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены SCHR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?

Самая высокая цена Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) за последний год составила 25.42. Акции заметно колебались в пределах 24.33 - 25.42, сравнение с 24.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?

Самая низкая цена Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) за год составила 24.33. Сравнение с текущими 24.36 и 24.33 - 25.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHR?

В прошлом Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.43 и -2.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.36 24.40
Годовой диапазон
24.33 25.42
Предыдущее закрытие
24.43
Open
24.39
Bid
24.36
Ask
24.66
Low
24.36
High
24.40
Объем
965
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.56%
Годовое изменение
-2.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%