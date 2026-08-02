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SCHR: Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Курс SCHR за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.36, а максимальная — 24.40.
Следите за динамикой Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHR сегодня?
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 24.36 - 24.40, вчерашнее закрытие составило 24.43, а торговый объем достиг 965. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.48% и USD. Отслеживайте движения SCHR на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHR?
Вы можете купить акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 965 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHR?
Инвестирование в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 24.33 - 25.42 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 0.08% и -3.56% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены SCHR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?
Самая высокая цена Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) за последний год составила 25.42. Акции заметно колебались в пределах 24.33 - 25.42, сравнение с 24.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF?
Самая низкая цена Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) за год составила 24.33. Сравнение с текущими 24.36 и 24.33 - 25.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHR?
В прошлом Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.43 и -2.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.43
- Open
- 24.39
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Low
- 24.36
- High
- 24.40
- Объем
- 965
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.56%
- Годовое изменение
- -2.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%