КотировкиРазделы
Валюты / SCHQ
Назад в Рынок акций США

SCHQ: Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

29.88 USD 0.22 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHQ за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.88, а максимальная — 30.01.

Следите за динамикой Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCHQ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHQ сегодня?

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) сегодня оценивается на уровне 29.88. Инструмент торгуется в пределах 29.88 - 30.01, вчерашнее закрытие составило 30.10, а торговый объем достиг 379. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 29.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения SCHQ на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHQ?

Вы можете купить акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) по текущей цене 29.88. Ордера обычно размещаются около 29.88 или 30.18, тогда как 379 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHQ?

Инвестирование в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 29.82 - 33.18 и текущей цены 29.88. Многие сравнивают -0.13% и -8.26% перед размещением ордеров на 29.88 или 30.18. Изучайте ежедневные изменения цены SCHQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?

Самая высокая цена Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) за последний год составила 33.18. Акции заметно колебались в пределах 29.82 - 33.18, сравнение с 30.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?

Самая низкая цена Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) за год составила 29.82. Сравнение с текущими 29.88 и 29.82 - 33.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHQ?

В прошлом Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.10 и -3.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.88 30.01
Годовой диапазон
29.82 33.18
Предыдущее закрытие
30.10
Open
30.00
Bid
29.88
Ask
30.18
Low
29.88
High
30.01
Объем
379
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
-8.26%
Годовое изменение
-3.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%