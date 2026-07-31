- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCHQ: Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Курс SCHQ за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.88, а максимальная — 30.01.
Следите за динамикой Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHQ
- Cumberland's Monday Memo
- Two Market Signals, One Story
- Will The Bond Market Verify The Stock Market's Revived Optimism?
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- August Perspective
- Rate Hikes Are A Plus For Banks, With An Asterisk
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Warsh Wants The Federal Reserve To Rethink The Rules
- Is The Angst Over AI Spending And Fed Inaction Warranted?
- The Market's Next Move Depends On More Than Earnings
- Why US-Japan Joint Intervention To Prop Up The Yen? Fear Of Treasury Yields Blowing Out.
- The Credit Market Lens: Still Buying America
- New Month Kicks Off On The Upside
- More Unbelievable
- Bonds In Your Portfolio: Why Ditching Them Is The Wrong Move
- CIO Weekly: The Rising Threat Of Real Yields
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Treasury Yields Snapshot: July 31, 2026
- The Federal Reserve: A Question Of Credibility
- The Bond Vigilantes Come For Kevin
- A Swing And A Miss
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHQ сегодня?
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) сегодня оценивается на уровне 29.88. Инструмент торгуется в пределах 29.88 - 30.01, вчерашнее закрытие составило 30.10, а торговый объем достиг 379. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 29.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения SCHQ на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHQ?
Вы можете купить акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) по текущей цене 29.88. Ордера обычно размещаются около 29.88 или 30.18, тогда как 379 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHQ?
Инвестирование в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 29.82 - 33.18 и текущей цены 29.88. Многие сравнивают -0.13% и -8.26% перед размещением ордеров на 29.88 или 30.18. Изучайте ежедневные изменения цены SCHQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?
Самая высокая цена Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) за последний год составила 33.18. Акции заметно колебались в пределах 29.82 - 33.18, сравнение с 30.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF?
Самая низкая цена Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) за год составила 29.82. Сравнение с текущими 29.88 и 29.82 - 33.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHQ?
В прошлом Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.10 и -3.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.10
- Open
- 30.00
- Bid
- 29.88
- Ask
- 30.18
- Low
- 29.88
- High
- 30.01
- Объем
- 379
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- -8.26%
- Годовое изменение
- -3.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%