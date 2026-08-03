报价部分
货币 / SCHQ
回到股票

SCHQ: Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

29.94 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCHQ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.92和高点30.02进行交易。

关注Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHQ新闻

常见问题解答

SCHQ股票今天的价格是多少？

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF股票今天的定价为29.94。它在29.92 - 30.02范围内交易，昨天的收盘价为29.88，交易量达到732。SCHQ的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF股票是否支付股息？

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF目前的价值为29.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.76%和USD。实时查看图表以跟踪SCHQ走势。

如何购买SCHQ股票？

您可以以29.94的当前价格购买Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF股票。订单通常设置在29.94或30.24附近，而732和-0.10%显示市场活动。立即关注SCHQ的实时图表更新。

如何投资SCHQ股票？

投资Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF需要考虑年度范围29.82 - 33.18和当前价格29.94。许多人在以29.94或30.24下订单之前，会比较0.07%和。实时查看SCHQ价格图表，了解每日变化。

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF的最高价格是33.18。在29.82 - 33.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF的绩效。

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF（SCHQ）的最低价格为29.82。将其与当前的29.94和29.82 - 33.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHQ股票是什么时候拆分的？

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.88和-3.76%中可见。

日范围
29.92 30.02
年范围
29.82 33.18
前一天收盘价
29.88
开盘价
29.97
卖价
29.94
买价
30.24
最低价
29.92
最高价
30.02
交易量
732
日变化
0.20%
月变化
0.07%
6个月变化
-8.07%
年变化
-3.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%