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SCHJ: Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

24.47 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHJ за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.51.

Следите за динамикой Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHJ сегодня?

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) сегодня оценивается на уровне 24.47. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.51, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 176. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.33% и USD. Отслеживайте движения SCHJ на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHJ?

Вы можете купить акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) по текущей цене 24.47. Ордера обычно размещаются около 24.47 или 24.77, тогда как 176 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHJ?

Инвестирование в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.44 - 25.05 и текущей цены 24.47. Многие сравнивают 0.04% и -1.73% перед размещением ордеров на 24.47 или 24.77. Изучайте ежедневные изменения цены SCHJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 24.44 - 25.05, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) за год составила 24.44. Сравнение с текущими 24.47 и 24.44 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHJ?

В прошлом Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и -1.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.47 24.51
Годовой диапазон
24.44 25.05
Предыдущее закрытие
24.51
Open
24.50
Bid
24.47
Ask
24.77
Low
24.47
High
24.51
Объем
176
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-1.73%
Годовое изменение
-1.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%