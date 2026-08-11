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SCHJ: Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
Курс SCHJ за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.51.
Следите за динамикой Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHJ сегодня?
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) сегодня оценивается на уровне 24.47. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.51, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 176. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.33% и USD. Отслеживайте движения SCHJ на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHJ?
Вы можете купить акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) по текущей цене 24.47. Ордера обычно размещаются около 24.47 или 24.77, тогда как 176 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHJ?
Инвестирование в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.44 - 25.05 и текущей цены 24.47. Многие сравнивают 0.04% и -1.73% перед размещением ордеров на 24.47 или 24.77. Изучайте ежедневные изменения цены SCHJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 24.44 - 25.05, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) за год составила 24.44. Сравнение с текущими 24.47 и 24.44 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHJ?
В прошлом Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и -1.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.51
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.47
- High
- 24.51
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -1.73%
- Годовое изменение
- -1.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%