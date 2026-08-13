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SCHJ: Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

24.48 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCHJ汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.48和高点24.49进行交易。

关注Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCHJ股票今天的价格是多少？

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.48。它在24.48 - 24.49范围内交易，昨天的收盘价为24.47，交易量达到128。SCHJ的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF目前的价值为24.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SCHJ走势。

如何购买SCHJ股票？

您可以以24.48的当前价格购买Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.48或24.78附近，而128和-0.04%显示市场活动。立即关注SCHJ的实时图表更新。

如何投资SCHJ股票？

投资Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.44 - 25.05和当前价格24.48。许多人在以24.48或24.78下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SCHJ价格图表，了解每日变化。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的最高价格是25.05。在24.44 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的绩效。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF（SCHJ）的最低价格为24.44。将其与当前的24.48和24.44 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHJ股票是什么时候拆分的？

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.47和-1.29%中可见。

日范围
24.48 24.49
年范围
24.44 25.05
前一天收盘价
24.47
开盘价
24.49
卖价
24.48
买价
24.78
最低价
24.48
最高价
24.49
交易量
128
日变化
0.04%
月变化
0.08%
6个月变化
-1.69%
年变化
-1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%