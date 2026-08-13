SCHJ: Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
今日SCHJ汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.48和高点24.49进行交易。
关注Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SCHJ股票今天的价格是多少？
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.48。它在24.48 - 24.49范围内交易，昨天的收盘价为24.47，交易量达到128。SCHJ的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF目前的价值为24.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SCHJ走势。
如何购买SCHJ股票？
您可以以24.48的当前价格购买Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.48或24.78附近，而128和-0.04%显示市场活动。立即关注SCHJ的实时图表更新。
如何投资SCHJ股票？
投资Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.44 - 25.05和当前价格24.48。许多人在以24.48或24.78下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SCHJ价格图表，了解每日变化。
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的最高价格是25.05。在24.44 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的绩效。
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF（SCHJ）的最低价格为24.44。将其与当前的24.48和24.44 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHJ股票是什么时候拆分的？
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.47和-1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.47
- 开盘价
- 24.49
- 卖价
- 24.48
- 买价
- 24.78
- 最低价
- 24.48
- 最高价
- 24.49
- 交易量
- 128
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -1.69%
- 年变化
- -1.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%