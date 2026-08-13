SCHJ股票今天的价格是多少？ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.48。它在24.48 - 24.49范围内交易，昨天的收盘价为24.47，交易量达到128。SCHJ的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF目前的价值为24.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SCHJ走势。

如何购买SCHJ股票？ 您可以以24.48的当前价格购买Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.48或24.78附近，而128和-0.04%显示市场活动。立即关注SCHJ的实时图表更新。

如何投资SCHJ股票？ 投资Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.44 - 25.05和当前价格24.48。许多人在以24.48或24.78下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SCHJ价格图表，了解每日变化。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的最高价格是25.05。在24.44 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF的绩效。

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF（SCHJ）的最低价格为24.44。将其与当前的24.48和24.44 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。