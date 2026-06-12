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SCHI: Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

22.20 USD 0.09 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHI за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.25.

Следите за динамикой Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHI сегодня?

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) сегодня оценивается на уровне 22.20. Инструмент торгуется в пределах 22.20 - 22.25, вчерашнее закрытие составило 22.29, а торговый объем достиг 958. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения SCHI на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHI?

Вы можете купить акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) по текущей цене 22.20. Ордера обычно размещаются около 22.20 или 22.50, тогда как 958 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHI?

Инвестирование в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.19 - 23.27 и текущей цены 22.20. Многие сравнивают 0.05% и -3.69% перед размещением ордеров на 22.20 или 22.50. Изучайте ежедневные изменения цены SCHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) за последний год составила 23.27. Акции заметно колебались в пределах 22.19 - 23.27, сравнение с 22.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) за год составила 22.19. Сравнение с текущими 22.20 и 22.19 - 23.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHI?

В прошлом Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.29 и -2.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.20 22.25
Годовой диапазон
22.19 23.27
Предыдущее закрытие
22.29
Open
22.24
Bid
22.20
Ask
22.50
Low
22.20
High
22.25
Объем
958
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-3.69%
Годовое изменение
-2.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%