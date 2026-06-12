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SCHI: Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
Курс SCHI за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.25.
Следите за динамикой Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHI сегодня?
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) сегодня оценивается на уровне 22.20. Инструмент торгуется в пределах 22.20 - 22.25, вчерашнее закрытие составило 22.29, а торговый объем достиг 958. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения SCHI на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHI?
Вы можете купить акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) по текущей цене 22.20. Ордера обычно размещаются около 22.20 или 22.50, тогда как 958 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHI?
Инвестирование в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.19 - 23.27 и текущей цены 22.20. Многие сравнивают 0.05% и -3.69% перед размещением ордеров на 22.20 или 22.50. Изучайте ежедневные изменения цены SCHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) за последний год составила 23.27. Акции заметно колебались в пределах 22.19 - 23.27, сравнение с 22.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) за год составила 22.19. Сравнение с текущими 22.20 и 22.19 - 23.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHI?
В прошлом Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.29 и -2.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.29
- Open
- 22.24
- Bid
- 22.20
- Ask
- 22.50
- Low
- 22.20
- High
- 22.25
- Объем
- 958
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.69%
- Годовое изменение
- -2.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%