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SCHI: Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

22.21 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCHI汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点22.21和高点22.25进行交易。

关注Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHI新闻

常见问题解答

SCHI股票今天的价格是多少？

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票今天的定价为22.21。它在22.21 - 22.25范围内交易，昨天的收盘价为22.20，交易量达到672。SCHI的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪SCHI走势。

如何购买SCHI股票？

您可以以22.21的当前价格购买Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而672和-0.09%显示市场活动。立即关注SCHI的实时图表更新。

如何投资SCHI股票？

投资Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF需要考虑年度范围22.19 - 23.27和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较0.09%和。实时查看SCHI价格图表，了解每日变化。

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF的最高价格是23.27。在22.19 - 23.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF的绩效。

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF（SCHI）的最低价格为22.19。将其与当前的22.21和22.19 - 23.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHI股票是什么时候拆分的？

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.20和-2.20%中可见。

日范围
22.21 22.25
年范围
22.19 23.27
前一天收盘价
22.20
开盘价
22.23
卖价
22.21
买价
22.51
最低价
22.21
最高价
22.25
交易量
672
日变化
0.05%
月变化
0.09%
6个月变化
-3.64%
年变化
-2.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%