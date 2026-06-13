SCHI: Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
今日SCHI汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点22.21和高点22.25进行交易。
关注Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SCHI股票今天的价格是多少？
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票今天的定价为22.21。它在22.21 - 22.25范围内交易，昨天的收盘价为22.20，交易量达到672。SCHI的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪SCHI走势。
如何购买SCHI股票？
您可以以22.21的当前价格购买Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而672和-0.09%显示市场活动。立即关注SCHI的实时图表更新。
如何投资SCHI股票？
投资Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF需要考虑年度范围22.19 - 23.27和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较0.09%和。实时查看SCHI价格图表，了解每日变化。
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF的最高价格是23.27。在22.19 - 23.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF的绩效。
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF（SCHI）的最低价格为22.19。将其与当前的22.21和22.19 - 23.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHI股票是什么时候拆分的？
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.20和-2.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.20
- 开盘价
- 22.23
- 卖价
- 22.21
- 买价
- 22.51
- 最低价
- 22.21
- 最高价
- 22.25
- 交易量
- 672
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -3.64%
- 年变化
- -2.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%