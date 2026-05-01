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SCHE: Schwab Emerging Markets Equity ETF
Курс SCHE за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.78, а максимальная — 36.93.
Следите за динамикой Schwab Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHE сегодня?
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) сегодня оценивается на уровне 36.88. Инструмент торгуется в пределах 36.78 - 36.93, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 2980. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Emerging Markets Equity ETF?
Schwab Emerging Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.32% и USD. Отслеживайте движения SCHE на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHE?
Вы можете купить акции Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) по текущей цене 36.88. Ордера обычно размещаются около 36.88 или 37.18, тогда как 2980 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHE?
Инвестирование в Schwab Emerging Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.16 - 37.39 и текущей цены 36.88. Многие сравнивают 2.42% и 6.77% перед размещением ордеров на 36.88 или 37.18. Изучайте ежедневные изменения цены SCHE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Emerging Markets Equity ETF?
Самая высокая цена Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) за последний год составила 37.39. Акции заметно колебались в пределах 31.16 - 37.39, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Emerging Markets Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Emerging Markets Equity ETF?
Самая низкая цена Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) за год составила 31.16. Сравнение с текущими 36.88 и 31.16 - 37.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHE?
В прошлом Schwab Emerging Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 18.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.97
- Open
- 36.93
- Bid
- 36.88
- Ask
- 37.18
- Low
- 36.78
- High
- 36.93
- Объем
- 2.980 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 6.77%
- Годовое изменение
- 18.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%