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SCHE: Schwab Emerging Markets Equity ETF

36.88 USD 0.09 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHE за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.78, а максимальная — 36.93.

Следите за динамикой Schwab Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHE сегодня?

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) сегодня оценивается на уровне 36.88. Инструмент торгуется в пределах 36.78 - 36.93, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 2980. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Emerging Markets Equity ETF?

Schwab Emerging Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.32% и USD. Отслеживайте движения SCHE на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHE?

Вы можете купить акции Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) по текущей цене 36.88. Ордера обычно размещаются около 36.88 или 37.18, тогда как 2980 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHE?

Инвестирование в Schwab Emerging Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.16 - 37.39 и текущей цены 36.88. Многие сравнивают 2.42% и 6.77% перед размещением ордеров на 36.88 или 37.18. Изучайте ежедневные изменения цены SCHE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Emerging Markets Equity ETF?

Самая высокая цена Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) за последний год составила 37.39. Акции заметно колебались в пределах 31.16 - 37.39, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Emerging Markets Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Emerging Markets Equity ETF?

Самая низкая цена Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) за год составила 31.16. Сравнение с текущими 36.88 и 31.16 - 37.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHE?

В прошлом Schwab Emerging Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 18.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.78 36.93
Годовой диапазон
31.16 37.39
Предыдущее закрытие
36.97
Open
36.93
Bid
36.88
Ask
37.18
Low
36.78
High
36.93
Объем
2.980 K
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
6.77%
Годовое изменение
18.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%