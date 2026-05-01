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SCHE: Schwab Emerging Markets Equity ETF

36.75 USD 0.13 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCHE汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点36.67和高点36.94进行交易。

关注Schwab Emerging Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHE新闻

常见问题解答

SCHE股票今天的价格是多少？

Schwab Emerging Markets Equity ETF股票今天的定价为36.75。它在36.67 - 36.94范围内交易，昨天的收盘价为36.88，交易量达到2017。SCHE的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Emerging Markets Equity ETF股票是否支付股息？

Schwab Emerging Markets Equity ETF目前的价值为36.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.90%和USD。实时查看图表以跟踪SCHE走势。

如何购买SCHE股票？

您可以以36.75的当前价格购买Schwab Emerging Markets Equity ETF股票。订单通常设置在36.75或37.05附近，而2017和-0.51%显示市场活动。立即关注SCHE的实时图表更新。

如何投资SCHE股票？

投资Schwab Emerging Markets Equity ETF需要考虑年度范围31.16 - 37.39和当前价格36.75。许多人在以36.75或37.05下订单之前，会比较2.05%和。实时查看SCHE价格图表，了解每日变化。

Schwab Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Emerging Markets Equity ETF的最高价格是37.39。在31.16 - 37.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Emerging Markets Equity ETF的绩效。

Schwab Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Emerging Markets Equity ETF（SCHE）的最低价格为31.16。将其与当前的36.75和31.16 - 37.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHE股票是什么时候拆分的？

Schwab Emerging Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.88和17.90%中可见。

日范围
36.67 36.94
年范围
31.16 37.39
前一天收盘价
36.88
开盘价
36.94
卖价
36.75
买价
37.05
最低价
36.67
最高价
36.94
交易量
2.017 K
日变化
-0.35%
月变化
2.05%
6个月变化
6.40%
年变化
17.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%