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SCDV: Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

28.22 USD 0.20 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCDV за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.22, а максимальная — 28.24.

Следите за динамикой Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCDV сегодня?

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 28.22 - 28.24, вчерашнее закрытие составило 28.42, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.24% и USD. Отслеживайте движения SCDV на графике в реальном времени.

Как купить акции SCDV?

Вы можете купить акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 7 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCDV?

Инвестирование в Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.33 - 28.44 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 0.93% и 4.44% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены SCDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?

Самая высокая цена Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 24.33 - 28.44, сравнение с 28.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?

Самая низкая цена Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) за год составила 24.33. Сравнение с текущими 28.22 и 24.33 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCDV?

В прошлом Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.42 и 3.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.22 28.24
Годовой диапазон
24.33 28.44
Предыдущее закрытие
28.42
Open
28.24
Bid
28.22
Ask
28.52
Low
28.22
High
28.24
Объем
7
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
4.44%
Годовое изменение
3.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%