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SCDV: Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Курс SCDV за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.22, а максимальная — 28.24.
Следите за динамикой Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCDV сегодня?
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 28.22 - 28.24, вчерашнее закрытие составило 28.42, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.24% и USD. Отслеживайте движения SCDV на графике в реальном времени.
Как купить акции SCDV?
Вы можете купить акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 7 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCDV?
Инвестирование в Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.33 - 28.44 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 0.93% и 4.44% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены SCDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?
Самая высокая цена Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 24.33 - 28.44, сравнение с 28.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF?
Самая низкая цена Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) за год составила 24.33. Сравнение с текущими 28.22 и 24.33 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCDV?
В прошлом Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.42 и 3.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.42
- Open
- 28.24
- Bid
- 28.22
- Ask
- 28.52
- Low
- 28.22
- High
- 28.24
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 4.44%
- Годовое изменение
- 3.24%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%