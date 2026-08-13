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SCDV: Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

28.15 USD 0.07 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCDV汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点28.15和高点28.34进行交易。

关注Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCDV股票今天的价格是多少？

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票今天的定价为28.15。它在28.15 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到18。SCDV的实时价格图表显示了这些更新。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票是否支付股息？

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF目前的价值为28.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.98%和USD。实时查看图表以跟踪SCDV走势。

如何购买SCDV股票？

您可以以28.15的当前价格购买Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票。订单通常设置在28.15或28.45附近，而18和-0.60%显示市场活动。立即关注SCDV的实时图表更新。

如何投资SCDV股票？

投资Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF需要考虑年度范围24.33 - 28.44和当前价格28.15。许多人在以28.15或28.45下订单之前，会比较0.68%和。实时查看SCDV价格图表，了解每日变化。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的最高价格是28.44。在24.33 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的绩效。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF（SCDV）的最低价格为24.33。将其与当前的28.15和24.33 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCDV股票是什么时候拆分的？

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.22和2.98%中可见。

日范围
28.15 28.34
年范围
24.33 28.44
前一天收盘价
28.22
开盘价
28.32
卖价
28.15
买价
28.45
最低价
28.15
最高价
28.34
交易量
18
日变化
-0.25%
月变化
0.68%
6个月变化
4.18%
年变化
2.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%