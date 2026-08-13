SCDV: Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
今日SCDV汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点28.15和高点28.34进行交易。
关注Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
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- D1
- W1
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常见问题解答
SCDV股票今天的价格是多少？
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票今天的定价为28.15。它在28.15 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到18。SCDV的实时价格图表显示了这些更新。
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票是否支付股息？
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF目前的价值为28.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.98%和USD。实时查看图表以跟踪SCDV走势。
如何购买SCDV股票？
您可以以28.15的当前价格购买Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票。订单通常设置在28.15或28.45附近，而18和-0.60%显示市场活动。立即关注SCDV的实时图表更新。
如何投资SCDV股票？
投资Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF需要考虑年度范围24.33 - 28.44和当前价格28.15。许多人在以28.15或28.45下订单之前，会比较0.68%和。实时查看SCDV价格图表，了解每日变化。
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的最高价格是28.44。在24.33 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的绩效。
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF（SCDV）的最低价格为24.33。将其与当前的28.15和24.33 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCDV股票是什么时候拆分的？
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.22和2.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.22
- 开盘价
- 28.32
- 卖价
- 28.15
- 买价
- 28.45
- 最低价
- 28.15
- 最高价
- 28.34
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 0.68%
- 6个月变化
- 4.18%
- 年变化
- 2.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%