SCDV股票今天的价格是多少？ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票今天的定价为28.15。它在28.15 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到18。SCDV的实时价格图表显示了这些更新。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票是否支付股息？ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF目前的价值为28.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.98%和USD。实时查看图表以跟踪SCDV走势。

如何购买SCDV股票？ 您可以以28.15的当前价格购买Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票。订单通常设置在28.15或28.45附近，而18和-0.60%显示市场活动。立即关注SCDV的实时图表更新。

如何投资SCDV股票？ 投资Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF需要考虑年度范围24.33 - 28.44和当前价格28.15。许多人在以28.15或28.45下订单之前，会比较0.68%和。实时查看SCDV价格图表，了解每日变化。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的最高价格是28.44。在24.33 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF的绩效。

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF股票的最低价格是多少？ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF（SCDV）的最低价格为24.33。将其与当前的28.15和24.33 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。