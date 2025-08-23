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SCD: LMP Capital and Income Fund Inc
Курс SCD за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.61, а максимальная — 15.69.
Следите за динамикой LMP Capital and Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCD сегодня?
LMP Capital and Income Fund Inc (SCD) сегодня оценивается на уровне 15.65. Инструмент торгуется в пределах 15.61 - 15.69, вчерашнее закрытие составило 15.63, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LMP Capital and Income Fund Inc?
LMP Capital and Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 15.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения SCD на графике в реальном времени.
Как купить акции SCD?
Вы можете купить акции LMP Capital and Income Fund Inc (SCD) по текущей цене 15.65. Ордера обычно размещаются около 15.65 или 15.95, тогда как 74 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCD?
Инвестирование в LMP Capital and Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 13.79 - 16.18 и текущей цены 15.65. Многие сравнивают 0.51% и -2.07% перед размещением ордеров на 15.65 или 15.95. Изучайте ежедневные изменения цены SCD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LMP Capital and Income Fund Inc?
Самая высокая цена LMP Capital and Income Fund Inc (SCD) за последний год составила 16.18. Акции заметно колебались в пределах 13.79 - 16.18, сравнение с 15.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LMP Capital and Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LMP Capital and Income Fund Inc?
Самая низкая цена LMP Capital and Income Fund Inc (SCD) за год составила 13.79. Сравнение с текущими 15.65 и 13.79 - 16.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCD?
В прошлом LMP Capital and Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.63 и 1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.63
- Open
- 15.69
- Bid
- 15.65
- Ask
- 15.95
- Low
- 15.61
- High
- 15.69
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- 1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%