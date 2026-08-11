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SCCR: Schwab Core Bond ETF

25.07 USD 0.11 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCCR за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 25.14.

Следите за динамикой Schwab Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCCR сегодня?

Schwab Core Bond ETF (SCCR) сегодня оценивается на уровне 25.07. Инструмент торгуется в пределах 25.07 - 25.14, вчерашнее закрытие составило 25.18, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Core Bond ETF?

Schwab Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.84% и USD. Отслеживайте движения SCCR на графике в реальном времени.

Как купить акции SCCR?

Вы можете купить акции Schwab Core Bond ETF (SCCR) по текущей цене 25.07. Ордера обычно размещаются около 25.07 или 25.37, тогда как 88 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCCR?

Инвестирование в Schwab Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.05 - 26.24 и текущей цены 25.07. Многие сравнивают 0.04% и -3.76% перед размещением ордеров на 25.07 или 25.37. Изучайте ежедневные изменения цены SCCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Core Bond ETF?

Самая высокая цена Schwab Core Bond ETF (SCCR) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 25.05 - 26.24, сравнение с 25.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Core Bond ETF?

Самая низкая цена Schwab Core Bond ETF (SCCR) за год составила 25.05. Сравнение с текущими 25.07 и 25.05 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCCR?

В прошлом Schwab Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.18 и -3.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.07 25.14
Годовой диапазон
25.05 26.24
Предыдущее закрытие
25.18
Open
25.12
Bid
25.07
Ask
25.37
Low
25.07
High
25.14
Объем
88
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.76%
Годовое изменение
-3.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%