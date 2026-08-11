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SCCR: Schwab Core Bond ETF
Курс SCCR за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 25.14.
Следите за динамикой Schwab Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCCR сегодня?
Schwab Core Bond ETF (SCCR) сегодня оценивается на уровне 25.07. Инструмент торгуется в пределах 25.07 - 25.14, вчерашнее закрытие составило 25.18, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Core Bond ETF?
Schwab Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.84% и USD. Отслеживайте движения SCCR на графике в реальном времени.
Как купить акции SCCR?
Вы можете купить акции Schwab Core Bond ETF (SCCR) по текущей цене 25.07. Ордера обычно размещаются около 25.07 или 25.37, тогда как 88 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCCR?
Инвестирование в Schwab Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.05 - 26.24 и текущей цены 25.07. Многие сравнивают 0.04% и -3.76% перед размещением ордеров на 25.07 или 25.37. Изучайте ежедневные изменения цены SCCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Core Bond ETF?
Самая высокая цена Schwab Core Bond ETF (SCCR) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 25.05 - 26.24, сравнение с 25.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Core Bond ETF?
Самая низкая цена Schwab Core Bond ETF (SCCR) за год составила 25.05. Сравнение с текущими 25.07 и 25.05 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCCR?
В прошлом Schwab Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.18 и -3.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.18
- Open
- 25.12
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Low
- 25.07
- High
- 25.14
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.76%
- Годовое изменение
- -3.84%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%