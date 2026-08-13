SCCR股票今天的价格是多少？ Schwab Core Bond ETF股票今天的定价为25.11。它在25.11 - 25.13范围内交易，昨天的收盘价为25.07，交易量达到722。SCCR的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Core Bond ETF股票是否支付股息？ Schwab Core Bond ETF目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.68%和USD。实时查看图表以跟踪SCCR走势。

如何购买SCCR股票？ 您可以以25.11的当前价格购买Schwab Core Bond ETF股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而722和-0.08%显示市场活动。立即关注SCCR的实时图表更新。

如何投资SCCR股票？ 投资Schwab Core Bond ETF需要考虑年度范围25.05 - 26.24和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较0.20%和。实时查看SCCR价格图表，了解每日变化。

Schwab Core Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Schwab Core Bond ETF的最高价格是26.24。在25.05 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Core Bond ETF的绩效。

Schwab Core Bond ETF股票的最低价格是多少？ Schwab Core Bond ETF（SCCR）的最低价格为25.05。将其与当前的25.11和25.05 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。