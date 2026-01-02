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SCC: ProShares UltraShort Consumer Discretionary

13.89 USD 0.13 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCC за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.84, а максимальная — 13.95.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Consumer Discretionary. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCC сегодня?

ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) сегодня оценивается на уровне 13.89. Инструмент торгуется в пределах 13.84 - 13.95, вчерашнее закрытие составило 13.76, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Consumer Discretionary?

ProShares UltraShort Consumer Discretionary в настоящее время оценивается в 13.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.68% и USD. Отслеживайте движения SCC на графике в реальном времени.

Как купить акции SCC?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) по текущей цене 13.89. Ордера обычно размещаются около 13.89 или 14.19, тогда как 11 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCC?

Инвестирование в ProShares UltraShort Consumer Discretionary предполагает учет годового диапазона 13.53 - 18.28 и текущей цены 13.89. Многие сравнивают -1.77% и -11.64% перед размещением ордеров на 13.89 или 14.19. Изучайте ежедневные изменения цены SCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) за последний год составила 18.28. Акции заметно колебались в пределах 13.53 - 18.28, сравнение с 13.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Consumer Discretionary на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) за год составила 13.53. Сравнение с текущими 13.89 и 13.53 - 18.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCC?

В прошлом ProShares UltraShort Consumer Discretionary проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.76 и -8.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.84 13.95
Годовой диапазон
13.53 18.28
Предыдущее закрытие
13.76
Open
13.95
Bid
13.89
Ask
14.19
Low
13.84
High
13.95
Объем
11
Дневное изменение
0.94%
Месячное изменение
-1.77%
6-месячное изменение
-11.64%
Годовое изменение
-8.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%