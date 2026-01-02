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SCC: ProShares UltraShort Consumer Discretionary
Курс SCC за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.84, а максимальная — 13.95.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Consumer Discretionary. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCC сегодня?
ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) сегодня оценивается на уровне 13.89. Инструмент торгуется в пределах 13.84 - 13.95, вчерашнее закрытие составило 13.76, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Consumer Discretionary?
ProShares UltraShort Consumer Discretionary в настоящее время оценивается в 13.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.68% и USD. Отслеживайте движения SCC на графике в реальном времени.
Как купить акции SCC?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) по текущей цене 13.89. Ордера обычно размещаются около 13.89 или 14.19, тогда как 11 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCC?
Инвестирование в ProShares UltraShort Consumer Discretionary предполагает учет годового диапазона 13.53 - 18.28 и текущей цены 13.89. Многие сравнивают -1.77% и -11.64% перед размещением ордеров на 13.89 или 14.19. Изучайте ежедневные изменения цены SCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) за последний год составила 18.28. Акции заметно колебались в пределах 13.53 - 18.28, сравнение с 13.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Consumer Discretionary на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Consumer Discretionary?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Consumer Discretionary (SCC) за год составила 13.53. Сравнение с текущими 13.89 и 13.53 - 18.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCC?
В прошлом ProShares UltraShort Consumer Discretionary проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.76 и -8.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.76
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.89
- Ask
- 14.19
- Low
- 13.84
- High
- 13.95
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- -1.77%
- 6-месячное изменение
- -11.64%
- Годовое изменение
- -8.68%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%