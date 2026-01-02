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SCC: ProShares UltraShort Consumer Discretionary

13.94 USD 0.05 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCC汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点13.85和高点13.94进行交易。

关注ProShares UltraShort Consumer Discretionary动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCC新闻

常见问题解答

SCC股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票今天的定价为13.94。它在13.85 - 13.94范围内交易，昨天的收盘价为13.89，交易量达到6。SCC的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Consumer Discretionary目前的价值为13.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.35%和USD。实时查看图表以跟踪SCC走势。

如何购买SCC股票？

您可以以13.94的当前价格购买ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票。订单通常设置在13.94或14.24附近，而6和0.65%显示市场活动。立即关注SCC的实时图表更新。

如何投资SCC股票？

投资ProShares UltraShort Consumer Discretionary需要考虑年度范围13.53 - 18.28和当前价格13.94。许多人在以13.94或14.24下订单之前，会比较-1.41%和。实时查看SCC价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Consumer Discretionary的最高价格是18.28。在13.53 - 18.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Consumer Discretionary的绩效。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Consumer Discretionary（SCC）的最低价格为13.53。将其与当前的13.94和13.53 - 18.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCC股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Consumer Discretionary历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.89和-8.35%中可见。

日范围
13.85 13.94
年范围
13.53 18.28
前一天收盘价
13.89
开盘价
13.85
卖价
13.94
买价
14.24
最低价
13.85
最高价
13.94
交易量
6
日变化
0.36%
月变化
-1.41%
6个月变化
-11.32%
年变化
-8.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%