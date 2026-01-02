SCC股票今天的价格是多少？ ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票今天的定价为13.94。它在13.85 - 13.94范围内交易，昨天的收盘价为13.89，交易量达到6。SCC的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票是否支付股息？ ProShares UltraShort Consumer Discretionary目前的价值为13.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.35%和USD。实时查看图表以跟踪SCC走势。

如何购买SCC股票？ 您可以以13.94的当前价格购买ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票。订单通常设置在13.94或14.24附近，而6和0.65%显示市场活动。立即关注SCC的实时图表更新。

如何投资SCC股票？ 投资ProShares UltraShort Consumer Discretionary需要考虑年度范围13.53 - 18.28和当前价格13.94。许多人在以13.94或14.24下订单之前，会比较-1.41%和。实时查看SCC价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares UltraShort Consumer Discretionary的最高价格是18.28。在13.53 - 18.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Consumer Discretionary的绩效。

ProShares UltraShort Consumer Discretionary股票的最低价格是多少？ ProShares UltraShort Consumer Discretionary（SCC）的最低价格为13.53。将其与当前的13.94和13.53 - 18.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。