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SCAP: Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF
Курс SCAP за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.30, а максимальная — 38.30.
Следите за динамикой Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCAP сегодня?
Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF (SCAP) сегодня оценивается на уровне 38.30. Инструмент торгуется в пределах 38.30 - 38.30, вчерашнее закрытие составило 38.81, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF?
Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF в настоящее время оценивается в 38.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.74% и USD. Отслеживайте движения SCAP на графике в реальном времени.
Как купить акции SCAP?
Вы можете купить акции Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF (SCAP) по текущей цене 38.30. Ордера обычно размещаются около 38.30 или 38.60, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCAP?
Инвестирование в Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF предполагает учет годового диапазона 33.87 - 40.24 и текущей цены 38.30. Многие сравнивают 0.90% и 2.82% перед размещением ордеров на 38.30 или 38.60. Изучайте ежедневные изменения цены SCAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF?
Самая высокая цена Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF (SCAP) за последний год составила 40.24. Акции заметно колебались в пределах 33.87 - 40.24, сравнение с 38.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF?
Самая низкая цена Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF (SCAP) за год составила 33.87. Сравнение с текущими 38.30 и 33.87 - 40.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCAP?
В прошлом Series Portfolios Trust InfraCap Small Cap Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.81 и 0.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.81
- Open
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 38.30
- High
- 38.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 2.82%
- Годовое изменение
- 0.74%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%