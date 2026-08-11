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SCAG: Scage Future

0.37 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCAG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.36, а максимальная — 0.38.

Следите за динамикой Scage Future. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCAG сегодня?

Scage Future (SCAG) сегодня оценивается на уровне 0.37. Инструмент торгуется в пределах 0.36 - 0.38, вчерашнее закрытие составило 0.37, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scage Future?

Scage Future в настоящее время оценивается в 0.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.77% и USD. Отслеживайте движения SCAG на графике в реальном времени.

Как купить акции SCAG?

Вы можете купить акции Scage Future (SCAG) по текущей цене 0.37. Ордера обычно размещаются около 0.37 или 0.67, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCAG?

Инвестирование в Scage Future предполагает учет годового диапазона 0.25 - 3.40 и текущей цены 0.37. Многие сравнивают 19.35% и -74.13% перед размещением ордеров на 0.37 или 0.67. Изучайте ежедневные изменения цены SCAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Scage Future?

Самая высокая цена Scage Future (SCAG) за последний год составила 3.40. Акции заметно колебались в пределах 0.25 - 3.40, сравнение с 0.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scage Future на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Scage Future?

Самая низкая цена Scage Future (SCAG) за год составила 0.25. Сравнение с текущими 0.37 и 0.25 - 3.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCAG?

В прошлом Scage Future проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.37 и -85.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.36 0.38
Годовой диапазон
0.25 3.40
Предыдущее закрытие
0.37
Open
0.37
Bid
0.37
Ask
0.67
Low
0.36
High
0.38
Объем
19
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
19.35%
6-месячное изменение
-74.13%
Годовое изменение
-85.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%