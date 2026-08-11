- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCAG: Scage Future
Курс SCAG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.36, а максимальная — 0.38.
Следите за динамикой Scage Future. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCAG сегодня?
Scage Future (SCAG) сегодня оценивается на уровне 0.37. Инструмент торгуется в пределах 0.36 - 0.38, вчерашнее закрытие составило 0.37, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scage Future?
Scage Future в настоящее время оценивается в 0.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.77% и USD. Отслеживайте движения SCAG на графике в реальном времени.
Как купить акции SCAG?
Вы можете купить акции Scage Future (SCAG) по текущей цене 0.37. Ордера обычно размещаются около 0.37 или 0.67, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCAG?
Инвестирование в Scage Future предполагает учет годового диапазона 0.25 - 3.40 и текущей цены 0.37. Многие сравнивают 19.35% и -74.13% перед размещением ордеров на 0.37 или 0.67. Изучайте ежедневные изменения цены SCAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Scage Future?
Самая высокая цена Scage Future (SCAG) за последний год составила 3.40. Акции заметно колебались в пределах 0.25 - 3.40, сравнение с 0.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scage Future на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Scage Future?
Самая низкая цена Scage Future (SCAG) за год составила 0.25. Сравнение с текущими 0.37 и 0.25 - 3.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCAG?
В прошлом Scage Future проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.37 и -85.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.37
- Open
- 0.37
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Low
- 0.36
- High
- 0.38
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 19.35%
- 6-месячное изменение
- -74.13%
- Годовое изменение
- -85.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%