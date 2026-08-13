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SCAG: 司凯奇

0.36 USD 0.01 (2.70%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCAG汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点0.36和高点0.42进行交易。

关注司凯奇动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

SCAG股票今天的价格是多少？

司凯奇股票今天的定价为0.36。它在0.36 - 0.42范围内交易，昨天的收盘价为0.37，交易量达到367。SCAG的实时价格图表显示了这些更新。

司凯奇股票是否支付股息？

司凯奇目前的价值为0.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-86.16%和USD。实时查看图表以跟踪SCAG走势。

如何购买SCAG股票？

您可以以0.36的当前价格购买司凯奇股票。订单通常设置在0.36或0.66附近，而367和-5.26%显示市场活动。立即关注SCAG的实时图表更新。

如何投资SCAG股票？

投资司凯奇需要考虑年度范围0.25 - 3.40和当前价格0.36。许多人在以0.36或0.66下订单之前，会比较16.13%和。实时查看SCAG价格图表，了解每日变化。

司凯奇股票的最高价格是多少？

在过去一年中，司凯奇的最高价格是3.40。在0.25 - 3.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪司凯奇的绩效。

司凯奇股票的最低价格是多少？

司凯奇（SCAG）的最低价格为0.25。将其与当前的0.36和0.25 - 3.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCAG股票是什么时候拆分的？

司凯奇历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.37和-86.16%中可见。

日范围
0.36 0.42
年范围
0.25 3.40
前一天收盘价
0.37
开盘价
0.38
卖价
0.36
买价
0.66
最低价
0.36
最高价
0.42
交易量
367
日变化
-2.70%
月变化
16.13%
6个月变化
-74.83%
年变化
-86.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%