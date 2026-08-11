КотировкиРазделы
Валюты / SBXE
Назад в Рынок акций США

SBXE: SilverBox Corp V Class A

10.11 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBXE за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.11.

Следите за динамикой SilverBox Corp V Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBXE сегодня?

SilverBox Corp V Class A (SBXE) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.11, вчерашнее закрытие составило 10.14, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBXE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SilverBox Corp V Class A?

SilverBox Corp V Class A в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения SBXE на графике в реальном времени.

Как купить акции SBXE?

Вы можете купить акции SilverBox Corp V Class A (SBXE) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBXE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBXE?

Инвестирование в SilverBox Corp V Class A предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.20 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.00% и 1.92% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены SBXE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SilverBox Corp V Class A?

Самая высокая цена SilverBox Corp V Class A (SBXE) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.20, сравнение с 10.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SilverBox Corp V Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SilverBox Corp V Class A?

Самая низкая цена SilverBox Corp V Class A (SBXE) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.11 и 9.88 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBXE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBXE?

В прошлом SilverBox Corp V Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.14 и 2.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.11
Годовой диапазон
9.88 10.20
Предыдущее закрытие
10.14
Open
10.11
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.11
High
10.11
Объем
1
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.92%
Годовое изменение
2.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%