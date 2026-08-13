SBXE: SilverBox Corp V Class A
今日SBXE汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.11进行交易。
关注SilverBox Corp V Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SBXE股票今天的价格是多少？
SilverBox Corp V Class A股票今天的定价为10.11。它在10.11 - 10.11范围内交易，昨天的收盘价为10.14，交易量达到1。SBXE的实时价格图表显示了这些更新。
SilverBox Corp V Class A股票是否支付股息？
SilverBox Corp V Class A目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.33%和USD。实时查看图表以跟踪SBXE走势。
如何购买SBXE股票？
您可以以10.11的当前价格购买SilverBox Corp V Class A股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SBXE的实时图表更新。
如何投资SBXE股票？
投资SilverBox Corp V Class A需要考虑年度范围9.88 - 10.20和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SBXE价格图表，了解每日变化。
SilverBox Corp V Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SilverBox Corp V Class A的最高价格是10.20。在9.88 - 10.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SilverBox Corp V Class A的绩效。
SilverBox Corp V Class A股票的最低价格是多少？
SilverBox Corp V Class A（SBXE）的最低价格为9.88。将其与当前的10.11和9.88 - 10.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBXE股票是什么时候拆分的？
SilverBox Corp V Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.14和2.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.14
- 开盘价
- 10.11
- 卖价
- 10.11
- 买价
- 10.41
- 最低价
- 10.11
- 最高价
- 10.11
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.92%
- 年变化
- 2.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%