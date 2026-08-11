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SBIT: ProShares UltraShort Bitcoin ETF

56.53 USD 1.75 (3.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBIT за сегодня изменился на 3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.00, а максимальная — 56.93.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBIT сегодня?

ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) сегодня оценивается на уровне 56.53. Инструмент торгуется в пределах 55.00 - 56.93, вчерашнее закрытие составило 54.78, а торговый объем достиг 455. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Bitcoin ETF?

ProShares UltraShort Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 56.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.48% и USD. Отслеживайте движения SBIT на графике в реальном времени.

Как купить акции SBIT?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) по текущей цене 56.53. Ордера обычно размещаются около 56.53 или 56.83, тогда как 455 и 2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBIT?

Инвестирование в ProShares UltraShort Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 37.70 - 72.26 и текущей цены 56.53. Многие сравнивают -4.17% и -11.69% перед размещением ордеров на 56.53 или 56.83. Изучайте ежедневные изменения цены SBIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) за последний год составила 72.26. Акции заметно колебались в пределах 37.70 - 72.26, сравнение с 54.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Bitcoin ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) за год составила 37.70. Сравнение с текущими 56.53 и 37.70 - 72.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBIT?

В прошлом ProShares UltraShort Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.78 и -14.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.00 56.93
Годовой диапазон
37.70 72.26
Предыдущее закрытие
54.78
Open
55.03
Bid
56.53
Ask
56.83
Low
55.00
High
56.93
Объем
455
Дневное изменение
3.19%
Месячное изменение
-4.17%
6-месячное изменение
-11.69%
Годовое изменение
-14.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%