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SBIT: ProShares UltraShort Bitcoin ETF
Курс SBIT за сегодня изменился на 3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.00, а максимальная — 56.93.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBIT сегодня?
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) сегодня оценивается на уровне 56.53. Инструмент торгуется в пределах 55.00 - 56.93, вчерашнее закрытие составило 54.78, а торговый объем достиг 455. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Bitcoin ETF?
ProShares UltraShort Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 56.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.48% и USD. Отслеживайте движения SBIT на графике в реальном времени.
Как купить акции SBIT?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) по текущей цене 56.53. Ордера обычно размещаются около 56.53 или 56.83, тогда как 455 и 2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBIT?
Инвестирование в ProShares UltraShort Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 37.70 - 72.26 и текущей цены 56.53. Многие сравнивают -4.17% и -11.69% перед размещением ордеров на 56.53 или 56.83. Изучайте ежедневные изменения цены SBIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) за последний год составила 72.26. Акции заметно колебались в пределах 37.70 - 72.26, сравнение с 54.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Bitcoin ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Bitcoin ETF?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) за год составила 37.70. Сравнение с текущими 56.53 и 37.70 - 72.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBIT?
В прошлом ProShares UltraShort Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.78 и -14.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.78
- Open
- 55.03
- Bid
- 56.53
- Ask
- 56.83
- Low
- 55.00
- High
- 56.93
- Объем
- 455
- Дневное изменение
- 3.19%
- Месячное изменение
- -4.17%
- 6-месячное изменение
- -11.69%
- Годовое изменение
- -14.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%