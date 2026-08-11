Курс SBIT за сегодня изменился на 3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.00, а максимальная — 56.93.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.