SBIT: ProShares UltraShort Bitcoin ETF
今日SBIT汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点56.14和高点57.99进行交易。
关注ProShares UltraShort Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SBIT股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票今天的定价为57.43。它在56.14 - 57.99范围内交易，昨天的收盘价为56.53，交易量达到321。SBIT的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Bitcoin ETF目前的价值为57.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.12%和USD。实时查看图表以跟踪SBIT走势。
如何购买SBIT股票？
您可以以57.43的当前价格购买ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票。订单通常设置在57.43或57.73附近，而321和2.17%显示市场活动。立即关注SBIT的实时图表更新。
如何投资SBIT股票？
投资ProShares UltraShort Bitcoin ETF需要考虑年度范围37.70 - 72.26和当前价格57.43。许多人在以57.43或57.73下订单之前，会比较-2.64%和。实时查看SBIT价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Bitcoin ETF的最高价格是72.26。在37.70 - 72.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Bitcoin ETF的绩效。
ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Bitcoin ETF（SBIT）的最低价格为37.70。将其与当前的57.43和37.70 - 72.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBIT股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.53和-13.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.53
- 开盘价
- 56.21
- 卖价
- 57.43
- 买价
- 57.73
- 最低价
- 56.14
- 最高价
- 57.99
- 交易量
- 321
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- -2.64%
- 6个月变化
- -10.28%
- 年变化
- -13.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%