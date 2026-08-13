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SBIT: ProShares UltraShort Bitcoin ETF

57.43 USD 0.90 (1.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SBIT汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点56.14和高点57.99进行交易。

关注ProShares UltraShort Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

SBIT股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票今天的定价为57.43。它在56.14 - 57.99范围内交易，昨天的收盘价为56.53，交易量达到321。SBIT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Bitcoin ETF目前的价值为57.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.12%和USD。实时查看图表以跟踪SBIT走势。

如何购买SBIT股票？

您可以以57.43的当前价格购买ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票。订单通常设置在57.43或57.73附近，而321和2.17%显示市场活动。立即关注SBIT的实时图表更新。

如何投资SBIT股票？

投资ProShares UltraShort Bitcoin ETF需要考虑年度范围37.70 - 72.26和当前价格57.43。许多人在以57.43或57.73下订单之前，会比较-2.64%和。实时查看SBIT价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Bitcoin ETF的最高价格是72.26。在37.70 - 72.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Bitcoin ETF的绩效。

ProShares UltraShort Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Bitcoin ETF（SBIT）的最低价格为37.70。将其与当前的57.43和37.70 - 72.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBIT股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.53和-13.12%中可见。

日范围
56.14 57.99
年范围
37.70 72.26
前一天收盘价
56.53
开盘价
56.21
卖价
57.43
买价
57.73
最低价
56.14
最高价
57.99
交易量
321
日变化
1.59%
月变化
-2.64%
6个月变化
-10.28%
年变化
-13.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%