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SBAR: Simplify Barrier Income ETF

25.76 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBAR за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.73, а максимальная — 25.78.

Следите за динамикой Simplify Barrier Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBAR сегодня?

Simplify Barrier Income ETF (SBAR) сегодня оценивается на уровне 25.76. Инструмент торгуется в пределах 25.73 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Barrier Income ETF?

Simplify Barrier Income ETF в настоящее время оценивается в 25.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения SBAR на графике в реальном времени.

Как купить акции SBAR?

Вы можете купить акции Simplify Barrier Income ETF (SBAR) по текущей цене 25.76. Ордера обычно размещаются около 25.76 или 26.06, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBAR?

Инвестирование в Simplify Barrier Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 25.91 и текущей цены 25.76. Многие сравнивают 1.90% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.76 или 26.06. Изучайте ежедневные изменения цены SBAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Barrier Income ETF?

Самая высокая цена Simplify Barrier Income ETF (SBAR) за последний год составила 25.91. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 25.91, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Barrier Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Barrier Income ETF?

Самая низкая цена Simplify Barrier Income ETF (SBAR) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 25.76 и 24.28 - 25.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBAR?

В прошлом Simplify Barrier Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и -0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.73 25.78
Годовой диапазон
24.28 25.91
Предыдущее закрытие
25.73
Open
25.73
Bid
25.76
Ask
26.06
Low
25.73
High
25.78
Объем
9
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
0.80%
Годовое изменение
-0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%