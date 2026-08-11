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SBAR: Simplify Barrier Income ETF
Курс SBAR за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.73, а максимальная — 25.78.
Следите за динамикой Simplify Barrier Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBAR сегодня?
Simplify Barrier Income ETF (SBAR) сегодня оценивается на уровне 25.76. Инструмент торгуется в пределах 25.73 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.73, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Barrier Income ETF?
Simplify Barrier Income ETF в настоящее время оценивается в 25.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения SBAR на графике в реальном времени.
Как купить акции SBAR?
Вы можете купить акции Simplify Barrier Income ETF (SBAR) по текущей цене 25.76. Ордера обычно размещаются около 25.76 или 26.06, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBAR?
Инвестирование в Simplify Barrier Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 25.91 и текущей цены 25.76. Многие сравнивают 1.90% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.76 или 26.06. Изучайте ежедневные изменения цены SBAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Barrier Income ETF?
Самая высокая цена Simplify Barrier Income ETF (SBAR) за последний год составила 25.91. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 25.91, сравнение с 25.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Barrier Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Barrier Income ETF?
Самая низкая цена Simplify Barrier Income ETF (SBAR) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 25.76 и 24.28 - 25.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBAR?
В прошлом Simplify Barrier Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.73 и -0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.73
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.76
- Ask
- 26.06
- Low
- 25.73
- High
- 25.78
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 0.80%
- Годовое изменение
- -0.12%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%