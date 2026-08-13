SBAR: Simplify Barrier Income ETF
今日SBAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.82进行交易。
关注Simplify Barrier Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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- MN
常见问题解答
SBAR股票今天的价格是多少？
Simplify Barrier Income ETF股票今天的定价为25.73。它在25.69 - 25.82范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到128。SBAR的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Barrier Income ETF股票是否支付股息？
Simplify Barrier Income ETF目前的价值为25.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.23%和USD。实时查看图表以跟踪SBAR走势。
如何购买SBAR股票？
您可以以25.73的当前价格购买Simplify Barrier Income ETF股票。订单通常设置在25.73或26.03附近，而128和0.00%显示市场活动。立即关注SBAR的实时图表更新。
如何投资SBAR股票？
投资Simplify Barrier Income ETF需要考虑年度范围24.28 - 25.91和当前价格25.73。许多人在以25.73或26.03下订单之前，会比较1.78%和。实时查看SBAR价格图表，了解每日变化。
Simplify Barrier Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Barrier Income ETF的最高价格是25.91。在24.28 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Barrier Income ETF的绩效。
Simplify Barrier Income ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Barrier Income ETF（SBAR）的最低价格为24.28。将其与当前的25.73和24.28 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBAR股票是什么时候拆分的？
Simplify Barrier Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-0.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.73
- 开盘价
- 25.73
- 卖价
- 25.73
- 买价
- 26.03
- 最低价
- 25.69
- 最高价
- 25.82
- 交易量
- 128
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.78%
- 6个月变化
- 0.68%
- 年变化
- -0.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%