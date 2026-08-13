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SBAR: Simplify Barrier Income ETF

25.73 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SBAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.82进行交易。

关注Simplify Barrier Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SBAR股票今天的价格是多少？

Simplify Barrier Income ETF股票今天的定价为25.73。它在25.69 - 25.82范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到128。SBAR的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Barrier Income ETF股票是否支付股息？

Simplify Barrier Income ETF目前的价值为25.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.23%和USD。实时查看图表以跟踪SBAR走势。

如何购买SBAR股票？

您可以以25.73的当前价格购买Simplify Barrier Income ETF股票。订单通常设置在25.73或26.03附近，而128和0.00%显示市场活动。立即关注SBAR的实时图表更新。

如何投资SBAR股票？

投资Simplify Barrier Income ETF需要考虑年度范围24.28 - 25.91和当前价格25.73。许多人在以25.73或26.03下订单之前，会比较1.78%和。实时查看SBAR价格图表，了解每日变化。

Simplify Barrier Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Barrier Income ETF的最高价格是25.91。在24.28 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Barrier Income ETF的绩效。

Simplify Barrier Income ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Barrier Income ETF（SBAR）的最低价格为24.28。将其与当前的25.73和24.28 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBAR股票是什么时候拆分的？

Simplify Barrier Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-0.23%中可见。

日范围
25.69 25.82
年范围
24.28 25.91
前一天收盘价
25.73
开盘价
25.73
卖价
25.73
买价
26.03
最低价
25.69
最高价
25.82
交易量
128
日变化
0.00%
月变化
1.78%
6个月变化
0.68%
年变化
-0.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%