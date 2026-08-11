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SAUG: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
Курс SAUG за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.99, а максимальная — 28.04.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SAUG сегодня?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) сегодня оценивается на уровне 27.99. Инструмент торгуется в пределах 27.99 - 28.04, вчерашнее закрытие составило 28.02, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 27.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.97% и USD. Отслеживайте движения SAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции SAUG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) по текущей цене 27.99. Ордера обычно размещаются около 27.99 или 28.29, тогда как 4 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SAUG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 24.38 - 28.04 и текущей цены 27.99. Многие сравнивают -0.04% и 6.71% перед размещением ордеров на 27.99 или 28.29. Изучайте ежедневные изменения цены SAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) за последний год составила 28.04. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 28.04, сравнение с 28.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 27.99 и 24.38 - 28.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SAUG?
В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.02 и 13.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.02
- Open
- 28.04
- Bid
- 27.99
- Ask
- 28.29
- Low
- 27.99
- High
- 28.04
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- 6.71%
- Годовое изменение
- 13.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%