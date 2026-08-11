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SAUG: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

27.99 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SAUG за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.99, а максимальная — 28.04.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SAUG сегодня?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) сегодня оценивается на уровне 27.99. Инструмент торгуется в пределах 27.99 - 28.04, вчерашнее закрытие составило 28.02, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 27.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.97% и USD. Отслеживайте движения SAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции SAUG?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) по текущей цене 27.99. Ордера обычно размещаются около 27.99 или 28.29, тогда как 4 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SAUG?

Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 24.38 - 28.04 и текущей цены 27.99. Многие сравнивают -0.04% и 6.71% перед размещением ордеров на 27.99 или 28.29. Изучайте ежедневные изменения цены SAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) за последний год составила 28.04. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 28.04, сравнение с 28.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 27.99 и 24.38 - 28.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SAUG?

В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.02 и 13.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.99 28.04
Годовой диапазон
24.38 28.04
Предыдущее закрытие
28.02
Open
28.04
Bid
27.99
Ask
28.29
Low
27.99
High
28.04
Объем
4
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
6.71%
Годовое изменение
13.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%