SAUG: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
今日SAUG汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.00和高点28.04进行交易。
关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SAUG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为28.04。它在28.00 - 28.04范围内交易，昨天的收盘价为27.99，交易量达到2。SAUG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August目前的价值为28.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.17%和USD。实时查看图表以跟踪SAUG走势。
如何购买SAUG股票？
您可以以28.04的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在28.04或28.34附近，而2和0.14%显示市场活动。立即关注SAUG的实时图表更新。
如何投资SAUG股票？
投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围24.38 - 28.04和当前价格28.04。许多人在以28.04或28.34下订单之前，会比较0.14%和。实时查看SAUG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August的最高价格是28.04。在24.38 - 28.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August的绩效。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August（SAUG）的最低价格为24.38。将其与当前的28.04和24.38 - 28.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SAUG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.99和14.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.99
- 开盘价
- 28.00
- 卖价
- 28.04
- 买价
- 28.34
- 最低价
- 28.00
- 最高价
- 28.04
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 6.90%
- 年变化
- 14.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%