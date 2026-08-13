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SAUG: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

28.04 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SAUG汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.00和高点28.04进行交易。

关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SAUG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为28.04。它在28.00 - 28.04范围内交易，昨天的收盘价为27.99，交易量达到2。SAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August目前的价值为28.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.17%和USD。实时查看图表以跟踪SAUG走势。

如何购买SAUG股票？

您可以以28.04的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在28.04或28.34附近，而2和0.14%显示市场活动。立即关注SAUG的实时图表更新。

如何投资SAUG股票？

投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围24.38 - 28.04和当前价格28.04。许多人在以28.04或28.34下订单之前，会比较0.14%和。实时查看SAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August的最高价格是28.04。在24.38 - 28.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August（SAUG）的最低价格为24.38。将其与当前的28.04和24.38 - 28.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SAUG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.99和14.17%中可见。

日范围
28.00 28.04
年范围
24.38 28.04
前一天收盘价
27.99
开盘价
28.00
卖价
28.04
买价
28.34
最低价
28.00
最高价
28.04
交易量
2
日变化
0.18%
月变化
0.14%
6个月变化
6.90%
年变化
14.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%