Курс SARK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 27.09.

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