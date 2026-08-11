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SARK: AXS Short Innovation Daily ETF
Курс SARK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 27.09.
Следите за динамикой AXS Short Innovation Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SARK сегодня?
AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) сегодня оценивается на уровне 26.69. Инструмент торгуется в пределах 26.65 - 27.09, вчерашнее закрытие составило 27.02, а торговый объем достиг 195. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SARK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS Short Innovation Daily ETF?
AXS Short Innovation Daily ETF в настоящее время оценивается в 26.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.65% и USD. Отслеживайте движения SARK на графике в реальном времени.
Как купить акции SARK?
Вы можете купить акции AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) по текущей цене 26.69. Ордера обычно размещаются около 26.69 или 26.99, тогда как 195 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SARK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SARK?
Инвестирование в AXS Short Innovation Daily ETF предполагает учет годового диапазона 25.79 - 35.67 и текущей цены 26.69. Многие сравнивают -12.26% и -16.17% перед размещением ордеров на 26.69 или 26.99. Изучайте ежедневные изменения цены SARK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS Short Innovation Daily ETF?
Самая высокая цена AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) за последний год составила 35.67. Акции заметно колебались в пределах 25.79 - 35.67, сравнение с 27.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS Short Innovation Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS Short Innovation Daily ETF?
Самая низкая цена AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) за год составила 25.79. Сравнение с текущими 26.69 и 25.79 - 35.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SARK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SARK?
В прошлом AXS Short Innovation Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.02 и -16.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.02
- Open
- 27.09
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Low
- 26.65
- High
- 27.09
- Объем
- 195
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -12.26%
- 6-месячное изменение
- -16.17%
- Годовое изменение
- -16.65%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%