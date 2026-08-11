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SARK: AXS Short Innovation Daily ETF

26.69 USD 0.33 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SARK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 27.09.

Следите за динамикой AXS Short Innovation Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SARK сегодня?

AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) сегодня оценивается на уровне 26.69. Инструмент торгуется в пределах 26.65 - 27.09, вчерашнее закрытие составило 27.02, а торговый объем достиг 195. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SARK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS Short Innovation Daily ETF?

AXS Short Innovation Daily ETF в настоящее время оценивается в 26.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.65% и USD. Отслеживайте движения SARK на графике в реальном времени.

Как купить акции SARK?

Вы можете купить акции AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) по текущей цене 26.69. Ордера обычно размещаются около 26.69 или 26.99, тогда как 195 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SARK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SARK?

Инвестирование в AXS Short Innovation Daily ETF предполагает учет годового диапазона 25.79 - 35.67 и текущей цены 26.69. Многие сравнивают -12.26% и -16.17% перед размещением ордеров на 26.69 или 26.99. Изучайте ежедневные изменения цены SARK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXS Short Innovation Daily ETF?

Самая высокая цена AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) за последний год составила 35.67. Акции заметно колебались в пределах 25.79 - 35.67, сравнение с 27.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS Short Innovation Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXS Short Innovation Daily ETF?

Самая низкая цена AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) за год составила 25.79. Сравнение с текущими 26.69 и 25.79 - 35.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SARK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SARK?

В прошлом AXS Short Innovation Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.02 и -16.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.65 27.09
Годовой диапазон
25.79 35.67
Предыдущее закрытие
27.02
Open
27.09
Bid
26.69
Ask
26.99
Low
26.65
High
27.09
Объем
195
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
-12.26%
6-месячное изменение
-16.17%
Годовое изменение
-16.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%