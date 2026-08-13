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SARK: AXS Short Innovation Daily ETF

26.64 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SARK汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点26.47和高点26.90进行交易。

关注AXS Short Innovation Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SARK股票今天的价格是多少？

AXS Short Innovation Daily ETF股票今天的定价为26.64。它在26.47 - 26.90范围内交易，昨天的收盘价为26.69，交易量达到112。SARK的实时价格图表显示了这些更新。

AXS Short Innovation Daily ETF股票是否支付股息？

AXS Short Innovation Daily ETF目前的价值为26.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.80%和USD。实时查看图表以跟踪SARK走势。

如何购买SARK股票？

您可以以26.64的当前价格购买AXS Short Innovation Daily ETF股票。订单通常设置在26.64或26.94附近，而112和-0.30%显示市场活动。立即关注SARK的实时图表更新。

如何投资SARK股票？

投资AXS Short Innovation Daily ETF需要考虑年度范围25.79 - 35.67和当前价格26.64。许多人在以26.64或26.94下订单之前，会比较-12.43%和。实时查看SARK价格图表，了解每日变化。

AXS Short Innovation Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AXS Short Innovation Daily ETF的最高价格是35.67。在25.79 - 35.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS Short Innovation Daily ETF的绩效。

AXS Short Innovation Daily ETF股票的最低价格是多少？

AXS Short Innovation Daily ETF（SARK）的最低价格为25.79。将其与当前的26.64和25.79 - 35.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SARK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SARK股票是什么时候拆分的？

AXS Short Innovation Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.69和-16.80%中可见。

日范围
26.47 26.90
年范围
25.79 35.67
前一天收盘价
26.69
开盘价
26.72
卖价
26.64
买价
26.94
最低价
26.47
最高价
26.90
交易量
112
日变化
-0.19%
月变化
-12.43%
6个月变化
-16.33%
年变化
-16.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%