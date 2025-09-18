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SAEF: Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF

24.26 USD 6.90 (22.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SAEF за сегодня изменился на -22.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.26, а максимальная — 24.30.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SAEF сегодня?

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) сегодня оценивается на уровне 24.26. Инструмент торгуется в пределах 24.26 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF?

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF в настоящее время оценивается в 24.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.84% и USD. Отслеживайте движения SAEF на графике в реальном времени.

Как купить акции SAEF?

Вы можете купить акции Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) по текущей цене 24.26. Ордера обычно размещаются около 24.26 или 24.56, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SAEF?

Инвестирование в Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 32.37 и текущей цены 24.26. Многие сравнивают -25.01% и -18.84% перед размещением ордеров на 24.26 или 24.56. Изучайте ежедневные изменения цены SAEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF?

Самая высокая цена Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) за последний год составила 32.37. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 32.37, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF?

Самая низкая цена Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 24.26 и 24.26 - 32.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SAEF?

В прошлом Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и -18.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.26 24.30
Годовой диапазон
24.26 32.37
Предыдущее закрытие
31.16
Open
24.30
Bid
24.26
Ask
24.56
Low
24.26
High
24.30
Объем
4
Дневное изменение
-22.14%
Месячное изменение
-25.01%
6-месячное изменение
-18.84%
Годовое изменение
-18.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%