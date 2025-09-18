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SAEF: Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF

24.26 USD 6.90 (22.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SAEF汇率已更改-22.14%。当日，交易品种以低点24.26和高点24.30进行交易。

关注Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAEF新闻

常见问题解答

SAEF股票今天的价格是多少？

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF股票今天的定价为24.26。它在24.26 - 24.30范围内交易，昨天的收盘价为31.16，交易量达到4。SAEF的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF股票是否支付股息？

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF目前的价值为24.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.84%和USD。实时查看图表以跟踪SAEF走势。

如何购买SAEF股票？

您可以以24.26的当前价格购买Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF股票。订单通常设置在24.26或24.56附近，而4和-0.16%显示市场活动。立即关注SAEF的实时图表更新。

如何投资SAEF股票？

投资Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF需要考虑年度范围24.26 - 32.37和当前价格24.26。许多人在以24.26或24.56下订单之前，会比较-25.01%和。实时查看SAEF价格图表，了解每日变化。

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF的最高价格是32.37。在24.26 - 32.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF的绩效。

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF（SAEF）的最低价格为24.26。将其与当前的24.26和24.26 - 32.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SAEF股票是什么时候拆分的？

Schwab Strategic Trust Schwab Ariel ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.16和-18.84%中可见。

日范围
24.26 24.30
年范围
24.26 32.37
前一天收盘价
31.16
开盘价
24.30
卖价
24.26
买价
24.56
最低价
24.26
最高价
24.30
交易量
4
日变化
-22.14%
月变化
-25.01%
6个月变化
-18.84%
年变化
-18.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%