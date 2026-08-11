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SAAQ: Space Asset Acquisition Corp.

10.25 USD 0.10 (0.99%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SAAQ за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.25.

Следите за динамикой Space Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SAAQ сегодня?

Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.25 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Space Asset Acquisition Corp.?

Space Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.99% и USD. Отслеживайте движения SAAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции SAAQ?

Вы можете купить акции Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SAAQ?

Инвестирование в Space Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 11.10 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.10% и 1.99% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены SAAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Space Asset Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) за последний год составила 11.10. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 11.10, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Space Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Space Asset Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.25 и 9.88 - 11.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SAAQ?

В прошлом Space Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 1.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.25 10.25
Годовой диапазон
9.88 11.10
Предыдущее закрытие
10.15
Open
10.25
Bid
10.25
Ask
10.55
Low
10.25
High
10.25
Объем
1
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.99%
Годовое изменение
1.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%