- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAAQ: Space Asset Acquisition Corp.
Курс SAAQ за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.25.
Следите за динамикой Space Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SAAQ сегодня?
Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.25 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Space Asset Acquisition Corp.?
Space Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.99% и USD. Отслеживайте движения SAAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции SAAQ?
Вы можете купить акции Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SAAQ?
Инвестирование в Space Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 11.10 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.10% и 1.99% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены SAAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Space Asset Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) за последний год составила 11.10. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 11.10, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Space Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Space Asset Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.25 и 9.88 - 11.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SAAQ?
В прошлом Space Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 1.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.15
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 10.25
- High
- 10.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.99%
- Годовое изменение
- 1.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%