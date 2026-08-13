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SAAQ: Space Asset Acquisition Corp.

10.18 USD 0.07 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SAAQ汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点10.15和高点10.19进行交易。

关注Space Asset Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SAAQ股票今天的价格是多少？

Space Asset Acquisition Corp.股票今天的定价为10.18。它在10.15 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.25，交易量达到9。SAAQ的实时价格图表显示了这些更新。

Space Asset Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Space Asset Acquisition Corp.目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SAAQ走势。

如何购买SAAQ股票？

您可以以10.18的当前价格购买Space Asset Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而9和0.30%显示市场活动。立即关注SAAQ的实时图表更新。

如何投资SAAQ股票？

投资Space Asset Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.88 - 11.10和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较-0.59%和。实时查看SAAQ价格图表，了解每日变化。

Space Asset Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Space Asset Acquisition Corp.的最高价格是11.10。在9.88 - 11.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Space Asset Acquisition Corp.的绩效。

Space Asset Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Space Asset Acquisition Corp.（SAAQ）的最低价格为9.88。将其与当前的10.18和9.88 - 11.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SAAQ股票是什么时候拆分的？

Space Asset Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.25和1.29%中可见。

日范围
10.15 10.19
年范围
9.88 11.10
前一天收盘价
10.25
开盘价
10.15
卖价
10.18
买价
10.48
最低价
10.15
最高价
10.19
交易量
9
日变化
-0.68%
月变化
-0.59%
6个月变化
1.29%
年变化
1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%