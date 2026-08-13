SAAQ: Space Asset Acquisition Corp.
今日SAAQ汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点10.15和高点10.19进行交易。
关注Space Asset Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SAAQ股票今天的价格是多少？
Space Asset Acquisition Corp.股票今天的定价为10.18。它在10.15 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.25，交易量达到9。SAAQ的实时价格图表显示了这些更新。
Space Asset Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Space Asset Acquisition Corp.目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SAAQ走势。
如何购买SAAQ股票？
您可以以10.18的当前价格购买Space Asset Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而9和0.30%显示市场活动。立即关注SAAQ的实时图表更新。
如何投资SAAQ股票？
投资Space Asset Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.88 - 11.10和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较-0.59%和。实时查看SAAQ价格图表，了解每日变化。
Space Asset Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Space Asset Acquisition Corp.的最高价格是11.10。在9.88 - 11.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Space Asset Acquisition Corp.的绩效。
Space Asset Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Space Asset Acquisition Corp.（SAAQ）的最低价格为9.88。将其与当前的10.18和9.88 - 11.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SAAQ股票是什么时候拆分的？
Space Asset Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.25和1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.25
- 开盘价
- 10.15
- 卖价
- 10.18
- 买价
- 10.48
- 最低价
- 10.15
- 最高价
- 10.19
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- -0.59%
- 6个月变化
- 1.29%
- 年变化
- 1.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%