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RZG: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

69.70 USD 0.14 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RZG за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.53, а максимальная — 69.70.

Следите за динамикой Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RZG сегодня?

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) сегодня оценивается на уровне 69.70. Инструмент торгуется в пределах 69.53 - 69.70, вчерашнее закрытие составило 69.84, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RZG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF в настоящее время оценивается в 69.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.83% и USD. Отслеживайте движения RZG на графике в реальном времени.

Как купить акции RZG?

Вы можете купить акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) по текущей цене 69.70. Ордера обычно размещаются около 69.70 или 70.00, тогда как 2 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RZG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RZG?

Инвестирование в Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF предполагает учет годового диапазона 54.46 - 73.19 и текущей цены 69.70. Многие сравнивают 1.40% и 19.21% перед размещением ордеров на 69.70 или 70.00. Изучайте ежедневные изменения цены RZG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) за последний год составила 73.19. Акции заметно колебались в пределах 54.46 - 73.19, сравнение с 69.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) за год составила 54.46. Сравнение с текущими 69.70 и 54.46 - 73.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RZG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RZG?

В прошлом Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.84 и 18.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.53 69.70
Годовой диапазон
54.46 73.19
Предыдущее закрытие
69.84
Open
69.53
Bid
69.70
Ask
70.00
Low
69.53
High
69.70
Объем
2
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
1.40%
6-месячное изменение
19.21%
Годовое изменение
18.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%