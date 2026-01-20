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RZG: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Курс RZG за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.53, а максимальная — 69.70.
Следите за динамикой Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RZG сегодня?
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) сегодня оценивается на уровне 69.70. Инструмент торгуется в пределах 69.53 - 69.70, вчерашнее закрытие составило 69.84, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RZG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF в настоящее время оценивается в 69.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.83% и USD. Отслеживайте движения RZG на графике в реальном времени.
Как купить акции RZG?
Вы можете купить акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) по текущей цене 69.70. Ордера обычно размещаются около 69.70 или 70.00, тогда как 2 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RZG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RZG?
Инвестирование в Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF предполагает учет годового диапазона 54.46 - 73.19 и текущей цены 69.70. Многие сравнивают 1.40% и 19.21% перед размещением ордеров на 69.70 или 70.00. Изучайте ежедневные изменения цены RZG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) за последний год составила 73.19. Акции заметно колебались в пределах 54.46 - 73.19, сравнение с 69.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF (RZG) за год составила 54.46. Сравнение с текущими 69.70 и 54.46 - 73.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RZG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RZG?
В прошлом Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.84 и 18.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.84
- Open
- 69.53
- Bid
- 69.70
- Ask
- 70.00
- Low
- 69.53
- High
- 69.70
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- 19.21%
- Годовое изменение
- 18.83%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%