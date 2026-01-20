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RZG: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

69.55 USD 0.29 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RZG汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点69.50和高点70.05进行交易。

关注Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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RZG新闻

常见问题解答

RZG股票今天的价格是多少？

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF股票今天的定价为69.55。它在69.50 - 70.05范围内交易，昨天的收盘价为69.84，交易量达到14。RZG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF目前的价值为69.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.58%和USD。实时查看图表以跟踪RZG走势。

如何购买RZG股票？

您可以以69.55的当前价格购买Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF股票。订单通常设置在69.55或69.85附近，而14和0.03%显示市场活动。立即关注RZG的实时图表更新。

如何投资RZG股票？

投资Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF需要考虑年度范围54.46 - 73.19和当前价格69.55。许多人在以69.55或69.85下订单之前，会比较1.18%和。实时查看RZG价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF的最高价格是73.19。在54.46 - 73.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF的绩效。

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF（RZG）的最低价格为54.46。将其与当前的69.55和54.46 - 73.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RZG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RZG股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.84和18.58%中可见。

日范围
69.50 70.05
年范围
54.46 73.19
前一天收盘价
69.84
开盘价
69.53
卖价
69.55
买价
69.85
最低价
69.50
最高价
70.05
交易量
14
日变化
-0.42%
月变化
1.18%
6个月变化
18.95%
年变化
18.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%